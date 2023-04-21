Сара Фергюсон отреагировала на то, что ее не пригласили на коронацию Карла ІІІ

Герцогиня Йоркская не держит обиды на брата своего бывшего мужа.

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Сара Фергюсон прокомментировала свое отсутствие на коронации Карла III. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня Йоркская понимает, что ее исключили из списка гостей на коронацию британского монарха, потому что она отказалась от своего права посещать королевские мероприятия, когда развелась с принцем Эндрю.

"Вы не можете делать это обоими способами. Вы не должны сидеть на заборе. Ты или на нем, или отойди, но не болтай", — сказала бывшая жена брата короля в эфире программы "Доброе утро, Британия", нарушив свое молчание.

Фергюсон настаивала, что она "на самом деле не обиделась" из-за отсутствия приглашения, поскольку она наслаждается одинокой жизнью и строит свою карьеру писательницы.

"Я разведена, и мне очень нравится быть разведенной с моим бывшим мужем", — добавила герцогиня.

Сара Фергюсон Фото: Getty Images

63-летняя Фергюсон поделилась, что она все еще достаточно близка как с Карлом III, так и с его супругой, королевой-консортом Камиллой, и все равно будет праздновать историческое событие.

"Только потому, что я не присутствую на государственном празднике… частно я могу быть там, и это прекрасное чувство быть частью семьи. Это действительно так", – сказала она.

Также Фергюсон похвалила 74-летнего короля и 75-летнюю королеву-консорта, сказав, что они проделали "исключительную работу по объединению семьи".

Сара Фергюсон Фото: Getty

Напомним, дочь герцогини Йоркской рассказала, как материнство изменило ее жизнь.

Также Фокус писал об отношении британцев к отсутствию Меган Маркл на коронации Карла III.