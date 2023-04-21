Сара Фергюсон відреагувала на те, що її не запросили на коронацію Карла ІІІ

Герцогиня Йоркська не тримає образи на брата свого колишнього чоловіка.

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Сара Фергюсон прокоментувала свою відсутність на коронації Карла ІІІ. Про це пише Daily Mail.

Герцогиня Йоркська розуміє, що її виключили зі списку гостей на коронацію британського монарха, тому що вона відмовилася від свого права відвідувати королівські заходи, коли розлучилася з принцом Ендрю.

"Ви не можете робити це обома способами. Ви не повинні сидіти на паркані. Ти або на ньому, або відійди, але не балакай", – сказала колишня дружина брата короля в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє", порушивши своє мовчання.

Фергюсон наполягала, що вона "насправді не образилася" через відсутність запрошення, оскільки вона насолоджується самотнім життям і будує свою кар’єру письменниці.

"Я розлучена, і мені дуже подобається бути розлученою з моїм колишнім чоловіком", — додала герцогиня.

Сара Фергюсон Фото: Getty Images

63-річна Фергюсон поділилася, що вона все ще досить близька як з Карлом ІІІ, так і з його дружиною, королевою Каміллою, і все одно святкуватиме історичну подію.

"Тільки тому, що я не присутня на державному святі… приватно я можу бути там, і це чудове відчуття бути частиною родини. Це справді так", – сказала вона.

Фергюсон похвалила 74-річного короля та 75-річну королеву-консорта, сказавши, що вони виконали "виняткову роботу з об’єднання родини".

Сара Фергюсон Фото: Getty

Нагадаємо, донька герцогині Йоркської розповіла, як материнство змінило її життя.

Також Фокус писав про ставлення британців до відсутності Меган Маркл на коронації Карла ІІІ.