Принцеса Євгенія розповіла, як материнство змінило її життя

Донька принца Ендрю наразі очікує на народження другої дитини.

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33-річна принцеса Євгенія розповіла, як материнство вплинуло на її життя. Про це пише Hello Magazine.

Два роки онука покійної Єлизавети ІІ була представником Blue Marine Foundation, метою якої є зменшення екологічної шкоди, завданої океану, а минулого тижня вона взяла участь у його проєкті Solent Seascape Project.

Одягнувши білий лабораторний халат і гумові рукавички, озброївшись пінцетом і щіткою для нігтів, вона допомогла морським вченим у лабораторії Портсмутського університету очистити сотні устриць, перш ніж повернути їх на риф.

Захоплюючись навколишнім середовищем, 33-річна Євгенія, яка минулого року була організатором серії заходів Ocean Advocate, присвячених збереженню моря, безсумнівно, дотримується своїх екологічних переконань.

Принцеса Євгенія з чоловіком Фото: Getty

Її весілля з бізнесменом Джеком Бруксбенком у 2018 році пройшло без пластику, а на Всесвітньому економічному форумі в Давосі на початку цього року принцеса розповіла про те, як уникає одноразового пластику вдома та планує навчати свого дворічного сина Августа.

Євгенія очікує на народження своєї другої дитини цього літа. Вона зізналась, що саме роль мами посилила її усвідомлення необхідності захищати планету для майбутніх поколінь.

"Відколи Август увійшов у моє життя, це позитивно вплинуло на моє бажання робити більше. Пріоритети змінюються, коли у вас з’являються діти; ви хочете зробити все, що можете, для них — і для своїх онуків. Августу лише два роки, але я сподіваюся, що те, що я роблю, просочиться до нього, і одного дня він теж візьметься за це".

Принцеса Євгенія Фото: The Royal Family

Нагадаємо, принцеса Євгенія з чоловіком відвідала великодню службу.

Також Фокус писав про зміни в будинку принцеси Євгенії до народження другого спадкоємця.