Принцеса Євгенія готується до змін у будинку до народження дитини

Онука королеви Єлизавети ІІ вагітна другою дитиною.

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32-річна принцеса Євгенія розповіла про зміни в будинку до народження її другої дитини. Про це пише Hello Magazine.

Онука покійної королеви Єлизавети ІІ та її чоловік, фінансист Джек Бруксбенк скоро відзначать другий день народження первістка Августа.

Син принцеси Євгенії народився в Портлендській лікарні 9 лютого 2021 року – і за цей час для молодої матері багато чого змінилося.

Принцеса розповіла про те, як материнство вплинуло на неї під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Донька принца Ендрю та Сари Фергюсон розповіла, що народження первістка спонукав її змінити свою поведінку вдома, щоб навчити сина важливості захисту навколишнього середовища.

Розмовляючи з головним редактором Reuters Акселем Трелфоллом і засновницею Arctic Humanity Гейл Вайтман, принцеса розповіла таке: "Мій син стане активістом з двох років, тобто через кілька днів".

[ + – ] Принцеса Євгенія Фото: Instagram/Princess Eugenie

Говорячи далі про те, як її занепокоєння щодо зміни клімату вплинуло на її домашнє життя, принцеса продовжила: "Вдома у нас немає пластику, ми намагаємося якомога більше не мати пластику, і я намагаюся навчити його цього".

Євгенія не виконує своїх королівських обов'язків, але вона працює з багатьма благодійними організаціями та розповідає про важливі справи в соціальних мережах.

Нагадаємо, принцеса Євгенія оголосила про свою другу вагітність.

Також Фокус писав про похорон королеви Єлизавети ІІ, який відвідали її онучки, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія.