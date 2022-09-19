Королівські онучки Беатріс та Євгенія відвідали похорони Єлизавети ІІ (фото)

До доньок принца Ендрю приєдналися їхні чоловіки.

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Королівські онучки, принцеса Євгенія та принцеса Беатріс відвідали похорон Єлизавети ІІ. Про це пише People.

34-річна принцеса Йоркська Беатріс прибула до Вестмінстеру у супроводі своєї матері, герцогині Сари Фергюсон, та чоловіка, італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці. Донька принца Ендрю обрала для траурної події чорну сукню з піджаком. На голові принцеси Йоркської був охайний капелюшок.

У руках вона тримала чорний клатч. А на ногах онучки королеви Єлизавети ІІ були чорні туфлі-човники на підборах. Доповнили траурний образ чорні рукавички.

[ + – ] Принцеса Беатріс на похороні королеви Єлизавети ІІ

Тим часом 32-річна принцеса Йоркська Євгенія була одягнута у чорну довгу сукню-пальто, які полюбляє принцеса Уельська Кейт Міддлтон. У руках вона тримала чорну сумочку. А на голові другої доньки принца Ендрю був чорний капелюх з широкими крисами.

Доповнили образ чорні охайні рукавички та мінімалістичні сережки.

[ + – ] Принцеса Беатріс та принцеса Євгенія на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

До онуки британського монарха приєднався її чоловік Джек Бруксбенк.

[ + – ] Принцеса Беатріс та принцеса Євгенія на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

У заяві, опублікованій за два дні до похорону, сестри сказали: "Ми, як і багато хто, думали, що ти будеш тут назавжди. І ми всі дуже сумуємо за тобою".

[ + – ] Королева Єлизавета з онуками Беатріс та Євгенією

Нагадаємо, Меган Маркл з'явилась на похороні британського монарха, попри те, що її не хотіли там бачити.

Також Фокус писав про візит світових політиків на похорон королеви Єлизавети ІІ, зокрема президента Франції з дружиною.