Королевские внучки Беатрис и Евгения посетили похороны Елизаветы II (фото)

К дочерям принца Эндрю присоединились их мужья.

Related video

Королевские внучки, принцесса Евгения и принцесса Беатрис посетили похороны Елизаветы II. Об этом пишет People.

34-летняя принцесса Йоркская Беатрис прибыла в Вестминстер в сопровождении своей матери, герцогини Сары Фергюсон, и мужа, итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. Дочь принца Эндрю выбрала для траурного события черное платье с пиджаком. На голове принцессы Йоркской была аккуратная шляпка.

В руках она держала черный клатч. А на ногах внучки королевы Елизаветы II были черные туфли-лодочки на каблуке. Дополнили траурный образ черные перчатки.

[ + – ] Принцесса Беатрис на похоронах королевы Елизаветы II

Тем временем 32-летняя принцесса Йоркская Евгения была одета в черное длинное платье-пальто, которые любит носит принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. В руках у нее была черная сумочка. А на голове второй дочери принца Эндрю была черная шляпа с широкими полами.

Дополнили образ черные аккуратные перчатки и минималистичные серьги.

[ + – ] Принцесса Беатрис и принцесса Евгения на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

К внучке британского монарха присоединился ее муж Джек Бруксбэнк.

[ + – ] Принцесса Беатрис и принцесса Евгения на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

В заявлении, опубликованном за два дня до похорон, сестры сказали: "Мы, как и многие, думали, что ты будешь здесь навсегда. И мы все очень скучаем по тебе".

[ + – ] Королева Елизавета с внуками Беатрис и Евгенией

Напомним, Меган Маркл появилась на похоронах британского монарха, несмотря на то, что ее не хотели там видеть.

Также Фокус писал о визите мировых политиков на похороны королевы Елизаветы II, в частности президента Франции с супругой.