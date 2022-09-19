Улыбающаяся Брижит Макрон приехала в Вестминстерское аббатство проститься с королевой

Брижит Макрон сопровождала на похоронах своего мужа-президента.

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44-й президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей 69-летней супругой Брижит приехали в Вестминстерское аббатство, где собрались более 2000 гостей из числа глав государств, дипломатов, членов королевских семей, для прощания с Елизаветой II. На входе в собор Брижит широко улыбалась, несмотря на то, что мероприятие траурное.

На жене Макрона – элегантное черное пальто до колена, черная шляпка-таблетка с вуалью и такого же цвета туфли на шпильке.

Ранее супруги уже подверглись насмешкам в Интернете после того, как были замечены в солнцезащитных очках и кроссовках, а также в сопровождении помощников во время прогулки инкогнито в Вестминстере. Эммануэль и Брижит в воскресенье в окружении помощников и охранников прогуливались по центру Лондона в сдержанных нарядах, чтобы увидеть, как тысячи скорбящих идут к гробу королевы, чтобы отдать последний долг.

"Темные очки и кроссовки. А почему бы и не побегать? Какое неуважение!", "Эммануэль Макрон инкогнито, возможно, наименее инкогнито, которого я когда-либо видел", – писали пользователи.

Среди прибывших на похороны Ее Величества – и президент США Джо Байден с супругой. По дороге к Вестминстерскому аббатству бронированный лимузин президента США по прозвищу "Зверь" оказался бессилен перед лондонским трафиком и застрял в пробке.

На похоронах королевы присутствует и делегация из Украины во главе с первой леди Еленой Зеленской и премьер-министром Денисом Шмыгалем.