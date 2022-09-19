Кортеж Джо Байдена застрял в пробке по дороге на похороны королевы

Бронированный лимузин президента США по прозвищу "Зверь" оказался бессилень перед лондонским трафиком

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Джо Байден и первая леди Джилл Байден решили самостоятельно приехать на похороны королевы Елизаветы в Вестминстерское аббатство и ожидаемо застряли в пробке. Об этом пишет Daily Mail.

Прочие первые лица решили воспользоваться предложением Букингемского дворца и прибыли на автобусах.

Но президент США Джо Байден и Джилл Байден решили поехать традиционно, в составе президентского кортежа на своем бронированном лимузине под названием "Зверь".

В итоге кортеж из шести автомобилей застрял в пробке.

[ + – ] Президент США прибывает на королевские похороны

Но Джо Байден выехал заранее, так что прибыл без опоздания и даже в числе первых.

На похоронную церемонию Джилл Байден оделась в соответствии с траурным протоколом: в черное платье и черный обруч для волос с небольшим бантом.

Эмманюэль Макрон и его супруга Бриджит Макрон также прибыли, как и прочие главы государств. Первая леди Франции поддержала траурную моду на шляпки с вуалями.

Члены королевской семьи приехали последними.

Напомним, на похоронной церемонии в Вестминстерском аббатстве будет присутствовать все члены королевской семьи. Прибыли даже старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Трансляцию королевских похорон можно смотреть на нескольких ресурсах, Фокус ранее отобрал самые надежные.