Кортеж Джо Байдена застрял в пробке по дороге на похороны королевы
Бронированный лимузин президента США по прозвищу "Зверь" оказался бессилень перед лондонским трафиком
Джо Байден и первая леди Джилл Байден решили самостоятельно приехать на похороны королевы Елизаветы в Вестминстерское аббатство и ожидаемо застряли в пробке. Об этом пишет Daily Mail.
Прочие первые лица решили воспользоваться предложением Букингемского дворца и прибыли на автобусах.
Но президент США Джо Байден и Джилл Байден решили поехать традиционно, в составе президентского кортежа на своем бронированном лимузине под названием "Зверь".
В итоге кортеж из шести автомобилей застрял в пробке.
Но Джо Байден выехал заранее, так что прибыл без опоздания и даже в числе первых.
На похоронную церемонию Джилл Байден оделась в соответствии с траурным протоколом: в черное платье и черный обруч для волос с небольшим бантом.
Эмманюэль Макрон и его супруга Бриджит Макрон также прибыли, как и прочие главы государств. Первая леди Франции поддержала траурную моду на шляпки с вуалями.
Члены королевской семьи приехали последними.
Напомним, на похоронной церемонии в Вестминстерском аббатстве будет присутствовать все члены королевской семьи. Прибыли даже старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принц Джордж и принцесса Шарлотта.
Трансляцию королевских похорон можно смотреть на нескольких ресурсах, Фокус ранее отобрал самые надежные.