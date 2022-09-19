Кортеж Джо Байдена застряг у пробці дорогою на похорон королеви

Броньований лімузин президента США на прізвисько "Звір" виявився безсилий перед лондонським трафіком

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Джо Байден та перша леді Джилл Байден вирішили самостійно приїхати на похорон королеви Єлизавети у Вестмінстерське абатство і очікувано застрягли у пробці. Про це пише Daily Mail.

Інші перші особи вирішили скористатися пропозицією Букінгемського палацу та прибули на автобусах.

Але президент США Джо Байден та Джилл Байден вирішили поїхати традиційно, у складі президентського кортежу на своєму броньованому лімузині під назвою "Звір".

У результаті кортеж із шести автомобілів застряг у пробці.

[ + – ] Президент США прибуває на королівський похорон

Але Джо Байден виїхав заздалегідь, так що прибув без запізнення і навіть одним з перших.

На похоронну церемонію Джилл Байден одяглася відповідно до жалобного протоколу: у чорну сукню та чорний обруч для волосся з невеликим бантом.

Емманюель Макрон та його дружина Бріжит Макрон також прибули, як і інші глави держав. Перша леді Франції підтримала жалобну моду на капелюшки із вуалями.

Члени королівської родини приїхали останніми.

Нагадаємо, на похоронній церемонії у Вестмінстерському абатстві будуть присутні всі члени королівської родини. Прибули навіть старші діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма — принц Джордж та принцеса Шарлотта.

Трансляцію королівського похорону можна дивитися на кількох ресурсах, Фокус раніше відібрав найнадійніші.