Кортеж Джо Байдена застряг у пробці дорогою на похорон королеви
Броньований лімузин президента США на прізвисько "Звір" виявився безсилий перед лондонським трафіком
Джо Байден та перша леді Джилл Байден вирішили самостійно приїхати на похорон королеви Єлизавети у Вестмінстерське абатство і очікувано застрягли у пробці. Про це пише Daily Mail.
Інші перші особи вирішили скористатися пропозицією Букінгемського палацу та прибули на автобусах.
Але президент США Джо Байден та Джилл Байден вирішили поїхати традиційно, у складі президентського кортежу на своєму броньованому лімузині під назвою "Звір".
У результаті кортеж із шести автомобілів застряг у пробці.
Але Джо Байден виїхав заздалегідь, так що прибув без запізнення і навіть одним з перших.
На похоронну церемонію Джилл Байден одяглася відповідно до жалобного протоколу: у чорну сукню та чорний обруч для волосся з невеликим бантом.
Емманюель Макрон та його дружина Бріжит Макрон також прибули, як і інші глави держав. Перша леді Франції підтримала жалобну моду на капелюшки із вуалями.
Члени королівської родини приїхали останніми.
Нагадаємо, на похоронній церемонії у Вестмінстерському абатстві будуть присутні всі члени королівської родини. Прибули навіть старші діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма — принц Джордж та принцеса Шарлотта.
Трансляцію королівського похорону можна дивитися на кількох ресурсах, Фокус раніше відібрав найнадійніші.