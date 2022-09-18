Елена Зеленская прилетела в Лондон, чтобы проститься с Елизаветой II

Первая леди Украины Елена Зеленская прилетела в Лондон, чтобы принять участие в церемонии прощания с королевой Елизаветой II. В Букингемском дворце первую леди Украины приветствовала принцесса Уэльская Кэтрин.

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Как сообщает британская пресса, Елена Зеленская прилетела в столицу Великобритании без мужа — Владимир Зеленский остается в Украине. Накануне государственных похорон первая леди Украины встретилась с принцессой Уэльской, супругой принца Уильяма, старшего сына нового короля.

Принцесса Кэтрин поприветствовала Елену Зеленскую на специальном приеме, устроенном королем Карлом III в Букингемском дворце в воскресенье вечером в память о покойной королеве Елизавете — чтобы проститься с правительницей, в Лондон прилетели мировые лидеры, высокопоставленные персоны и члены королевской семьи. Жену Владимира Зеленского вместе с другими гостями этим вечером примет новый правитель Британии, король Карл III.

[ + – ] Елена Зеленская и принцесса Уэльская Кэтрин Фото: Getty Images

Сегодняшний торжественный прием в Букингемском дворце предназначен для глав государств и иностранных гостей, которые понедельник, 19 сентября, примут участие в государственных похоронах королевы Елизаветы II.

До погребения катафалк с гробом Елизаветы II установили в Вестминстер-холле. Перед тем, как отправиться на прием в Букингемский дворец, Елена Зеленская посетила Вестминстер-холл, чтобы постоять несколько минут у гроба королевы Елизаветы и оставить запись в книге соболезнований.

[ + – ] Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и первая леди Украины Елена Зеленская у гроба Елизаветы II Фото: Getty Images [ + – ] Зал в Вестминстер-холле, где проходит прощание с королевой Елизаветой Фото: Getty Images

96-летняя королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года, ей наследовал старший сын, теперь — король Карл III.

Прощание с королевой собрало рекордное количество людей: очередь к гробу Елизаветы II видна даже из космоса. В торжественном карауле у гроба ненадолго выстроились все восемь внуков покойной правительницы.

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