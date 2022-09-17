На прощание с королевой выстроилась очередь, заметная из космоса: Бекхэм стоял в ней 12 часов

В очереди Бекхэм ел чипсы и пончики, делал селфи с поклонниками и раздавал автографы.

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Бывший капитан английской сборной по футболу и экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм пришел попрощаться с Ее Величеством в Вестминстер-холл, и прежде, чем подойти к гробу королевы, отстоял 12-часовую очередь вместе с другими подданными монарха, сообщает Deadline.

Бекхэм, который является одной из самых узнаваемых фигур в Британии, надел костюм, плащ и кепку, и пока стоял в очереди, общался с футбольными фанатами, раздавал автографы, не отказывал в селфи, а также ел чипсы и пончики вместе с другими людьми.

По словам Бекхэма, он стоял в очереди с 2:15 ночи.

На видео с многочисленных камер видно, как Дэвид, который несколько раз встречался с королевой во время ее 70-летнего правления, вытирал случайную слезу, войдя в зал с гробом. Бекхэм склонил голову и на мгновение закрыл глаза.

В 2003 году Дэвид получил Орден Британской империи за заслуги перед футболом от королевы в 2003 году. Он часто говорил, что гордится тем, что пел "Боже, храни королеву" перед матчами с Англией.

Кроме того, семья Бекхэмов дружит и с более младшими представителями королевской семьи. В частности, супруги были приглашены на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Тем временем очередь из желающих проститься с королевой не уменьшается. Время ожидания составляет 12-14 часов, а задняя часть очереди протянулась на восток столицы, извиваясь мимо всемирно известного Тауэрского моста и дальше. Более того, компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, которые говорят о том, что очередь было видно даже из космоса.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в поместье Балморал. После прощания в Эдинбурге гроб с телом монарха доставили в Букингемский дворец, а затем – в Вестинстер-хол. Накануне похорон, запланированных на 19 сентября, в главной резиденции британских монархов состоится торжественный прием с участием мировых лидеров, послов и членов других королевских семей. Принца Гарри и Меган Маркл на этом мероприятии не будет.