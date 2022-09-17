На прощання з королевою вишикувалася черга, помітна з космосу: Бекхем стояв у ній 12 годин

У черзі Бекхем їв чипси та пончики, робив селфі з шанувальниками та роздавав автографи.

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Колишній капітан англійської збірної з футболу та експівзахисник "Манчестер Юнайтед" Девід Бекхем прийшов попрощатися з Її Величністю у Вестмінстер-хол, і перш ніж підійти до труни королеви, відстояв 12-годинну чергу разом з іншими підданими монархині, повідомляє Deadline.

Бекхем, який є однією з найвідоміших постатей у Британії, одягнув костюм, плащ та кепку, і поки стояв у черзі, спілкувався з футбольними фанатами, роздавав автографи, не відмовляв у селфі, а також їв чипси та пончики разом з іншими людьми.

За словами Бекхема, він стояв у черзі з 2:15 ночі.

На відео з численних камер видно, як Девід, котрий кілька разів зустрічався з королевою під час її 70-річного правління, витирав випадкову сльозу, увійшовши до зали з труною. Бекхем схилив голову і на мить заплющив очі.

В 2003 Девід отримав Орден Британської імперії за заслуги перед футболом від королеви в 2003 році. Він часто казав, що пишається тим, що співав "Боже, бережи королеву" перед матчами з Англією.

Крім того, сім'я Бекхемів товаришує і з молодшими представниками королівської родини. Зокрема, подружжя було запрошено на весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році.

Тим часом черга з охочих попрощатися з королевою не зменшується. Час очікування становить 12-14 годин, а задня частина черги простяглася на схід столиці, звиваючись повз всесвітньо відомий Тауерський міст і далі. Понад те, компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які говорять про те, що чергу було видно навіть із космосу.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня у маєтку Балморал. Після прощання в Единбурзі труну з тілом монархині доставили до Букінгемського палацу, а потім — до Вестінстер-холу. Напередодні похорону, запланованого на 19 вересня, у головній резиденції британських монархів відбудеться урочистий прийом за участю світових лідерів, послів та членів інших королівських сімей. Принца Гаррі та Меган Маркл на цьому заході не буде.