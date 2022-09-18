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Світ Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Олена Зеленська прилетіла в Лондон, щоб попрощатися з Єлизаветою II

перша леді України, Олена Зеленська, похорон королеви, похорон Єлизавети II
Фото: Getty Images | Перша леді України Олена Зеленська у Вестмінстер-холі біля труни Єлизавети II

Перша леді України Олена Зеленська прилетіла в Лондон, щоб взяти участь у церемонії прощання з королевою Єлизаветою ІІ. У Букінгемському палаці першу леді України привітала принцеса Вельська Кетрін.

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Як повідомляє британська преса, Олена Зеленська прилетіла в столицю Великобританії без чоловіка — Володимир Зеленський залишається в Україні. Напередодні державного похорону перша леді України зустрілася з принцесою Вельською, дружиною принца Вільяма, старшого сина нового короля.

Принцеса Кетрін привітала Олену Зеленську на спеціальному прийомі, влаштованому королем Карлом III у Букінгемському палаці в неділю ввечері на згадку про покійну королеву Єлизавету — щоб попрощатися з правителькою, у Лондон прилетіли світові лідери, високопоставлені персони та члени королівської родини. Дружину Володимира Зеленського разом із іншими гостями цього вечора прийме новий правитель Британії, король Карл III.

олена зеленська, принцеса кетрін, похорон королеви Єлизавети, похорон Єлизавети II Fullscreen
Олена Зеленська та принцеса Вельська Кетрін
Фото: Getty Images

Сьогоднішній урочистий прийом у Букінгемському палаці призначений для глав держав та іноземних гостей, які в понеділок, 19 вересня, візьмуть участь у державному похороні королеви Єлизавети II.

До поховання катафалк із труною Єлизавети II встановили у Вестмінстер-холі. Перед тим, як вирушити на прийом у Букінгемський палац, Олена Зеленська відвідала Вестмінстер-хол, щоб постояти кілька хвилин біля труни королеви Єлизавети й залишити запис у книзі співчуттів.

перша леді України, Олена Зеленська, похорон королеви, похорон єлизавети II Fullscreen
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко та перша леді України Олена Зеленська біля труни Єлизавети II
Фото: Getty Images
перша леді України, Олена Зеленська, похорон королеви, похорон Єлизавети II Fullscreen
Зал у Вестмінстер-холі, де відбувається прощання з королевою Єлизаветою
Фото: Getty Images

96-річна королева Єлизавета II померла в замку Балморал у Шотландії 8 вересня 2022 року, її спадкоємцем став старший син, тепер король Карл III.

Прощання з королевою зібрало рекордну кількість людей: чергу до труни Єлизавети II видно навіть із космосу. В урочистій варти біля труни ненадовго вишикувалися всі вісім онуків покійної правительки.

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