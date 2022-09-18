Олена Зеленська прилетіла в Лондон, щоб попрощатися з Єлизаветою II

Перша леді України Олена Зеленська прилетіла в Лондон, щоб взяти участь у церемонії прощання з королевою Єлизаветою ІІ. У Букінгемському палаці першу леді України привітала принцеса Вельська Кетрін.

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Як повідомляє британська преса, Олена Зеленська прилетіла в столицю Великобританії без чоловіка — Володимир Зеленський залишається в Україні. Напередодні державного похорону перша леді України зустрілася з принцесою Вельською, дружиною принца Вільяма, старшого сина нового короля.

Принцеса Кетрін привітала Олену Зеленську на спеціальному прийомі, влаштованому королем Карлом III у Букінгемському палаці в неділю ввечері на згадку про покійну королеву Єлизавету — щоб попрощатися з правителькою, у Лондон прилетіли світові лідери, високопоставлені персони та члени королівської родини. Дружину Володимира Зеленського разом із іншими гостями цього вечора прийме новий правитель Британії, король Карл III.

[ + – ] Олена Зеленська та принцеса Вельська Кетрін Фото: Getty Images

Сьогоднішній урочистий прийом у Букінгемському палаці призначений для глав держав та іноземних гостей, які в понеділок, 19 вересня, візьмуть участь у державному похороні королеви Єлизавети II.

До поховання катафалк із труною Єлизавети II встановили у Вестмінстер-холі. Перед тим, як вирушити на прийом у Букінгемський палац, Олена Зеленська відвідала Вестмінстер-хол, щоб постояти кілька хвилин біля труни королеви Єлизавети й залишити запис у книзі співчуттів.

[ + – ] Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко та перша леді України Олена Зеленська біля труни Єлизавети II Фото: Getty Images [ + – ] Зал у Вестмінстер-холі, де відбувається прощання з королевою Єлизаветою Фото: Getty Images

96-річна королева Єлизавета II померла в замку Балморал у Шотландії 8 вересня 2022 року, її спадкоємцем став старший син, тепер король Карл III.

Прощання з королевою зібрало рекордну кількість людей: чергу до труни Єлизавети II видно навіть із космосу. В урочистій варти біля труни ненадовго вишикувалися всі вісім онуків покійної правительки.

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