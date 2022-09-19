Усміхнена Бріжит Макрон приїхала у Вестмінстерське абатство попрощатися з королевою

Бріжит Макрон супроводжувала на похороні свого чоловіка-президента.

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44-й президент Франції Емманюель Макрон разом зі своєю 69-річною дружиною Бріжит приїхали до Вестмінстерського абатства, де зібралося понад 2000 гостей з-поміж глав держав, дипломатів, членів королівських сімей, для прощання з Єлизаветою II. На вході до собору Бріжит широко посміхалася, попри те, що захід траурний.

На дружині Макрона — елегантне чорне пальто до коліна, чорний капелюшок-пігулка з вуаллю і такого ж кольору туфлі на шпильці.

Раніше подружжя вже зазнало глузування в інтернеті після того, як його помітили в сонцезахисних окулярах і кросівках, а також у супроводі помічників під час прогулянки інкогніто у Вестмінстері. Емманюель і Бріжит у неділю в оточенні помічників і охоронців прогулювалися центром Лондона у стриманих вбраннях, щоб побачити, як тисячі скорботних йдуть до труни королеви, щоб віддати останній обов'язок.

"Темні окуляри та кросівки. А чому б і не побігати? Яка неповага!", "Емманюель Макрон інкогніто, можливо, найменш інкогніто, якого я коли-небудь бачив", — писали користувачі.

Серед прибулих на похорон Її Величності — і президент США Джо Байден із дружиною. Дорогою до Вестмінстерського абатства броньований лімузин президента США на прізвисько "Звір" виявився безсилим перед лондонським трафіком і застряг у пробці.

На похороні королеви присутня і делегація з України на чолі з першою леді Оленою Зеленською та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.