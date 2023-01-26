Принцесса Евгения готовится к переменам дома к рождению ребенка

Внучка королевы Елизаветы II беременна вторым ребенком.

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32-летняя принцесса Евгения рассказала об изменениях в доме до рождения ее второго ребенка. Об этом пишет Hello Magazine.

Внучка покойной королевы Елизаветы II и ее муж, финансист Джек Бруксбенк скоро отметят второй день рождения первенца Августа.

Сын принцессы Евгении родился в Портлендской больнице 9 февраля 2021 – и за это время для молодой матери многое изменилось.

Принцесса рассказала о том, как материнство повлияло на нее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон рассказала, что рождение первенца побудило ее изменить свое поведение дома, чтобы научить сына важности защиты окружающей среды.

Беседуя с главным редактором Reuters Акселем Трелфоллом и основательницей Arctic Humanity Хейл Вайтман, принцесса рассказала следующее: "Мой сын станет активистом с двух лет, то есть через несколько дней".

[ + – ] Принцесса Евгения Фото: Instagram/Princess Eugenie

Говоря дальше о том, как ее беспокойство по поводу изменения климата повлияло на ее домашнюю жизнь, принцесса продолжила: "Дома у нас нет пластика, мы стараемся как можно больше не иметь пластика, и я стараюсь научить его этому".

Евгения не выполняет своих королевских обязанностей, но работает со многими благотворительными организациями и рассказывает о важных делах в социальных сетях.

Напомним, принцесса Евгения объявила о своей второй беременности.

Также Фокус писал о похоронах королевы Елизаветы II, которые посетили ее внучки, принцесса Беатрис и принцесса Евгения.