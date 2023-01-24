Принцесса Евгения беременна вторым ребенком (фото)

Пополнение в семье ожидается летом 2023 года.

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Принцесса Йоркская Евгения объявила о своей второй беременности. Новостью о пополнении в семье внучка покойной королевы Елизаветы II поделилась в Instagram.

"Мы так рады поделиться, что этим летом в нашей семье будет пополнение", — коротко подписала снимок с сыном дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон.

На фото, сделанном мужем беременной принцессы, ее обнимает первенец Август, родившийся в союзе королевской персоны и бизнесмена Джека Бруксбенка в начале 2021 года.

[ + – ] Принцесса Евгения с сыном

Принцесса Йоркская и британский финансист поженились 12 октября 2018 года и воспитывают пока одного общего ребенка, которого все чаще показывают публике.

На свадьбу бизнесмена и племянницы короля Карла III были приглашены 850 гостей из числа членов королевской семьи Великобритании, аристократов, VIP-персон и друзей. Это на 150 человек больше, чем было на церемонии женитьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Влюбленные тогда обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

[ + – ] Принцесса Евгения с мужем Фото: Getty

Напомним, в конце 2022 года принцесса Евгения во время одного из выходов в свет спровоцировала слухи о второй беременности.

Также Фокус писал о ранее не опубликованном свадебном фото принцессы Евгении и Джека Бруксбенка.