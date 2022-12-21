Принцесса Евгения выгуляла модное пальто с бахромой и спровоцировала слухи о беременности

Принцесса выглядела сияющей рядом со своим супругом.

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32-летняя племянница британского короля Карла III принцесса Евгения вместе с мужем Джеком Бруксбанком посетила эксклюзивный клуб членов Maison Estelle в Мейфэр, сообщает Daily Mail.

Молодая женщина выглядела элегантно в модном пальто-миди с узором "гусиная лапка" в клетку, с поясом на талии и бахромой по подолу. Образ она дополнила замшевыми сапогами и черной сумкой. Волосы принцессы были собраны в хвост.

Евгения была очень радостной, а многие читатели таблоида отметили, что она поправилась, и предположили, что принцесса и ее супруг ждут второго ребенка. У пары уже есть сын Август. В феврале мальчику исполнится два года.

"Она беременна? Похоже на то", "У нее будет еще один ребенок. Определенно", "Похоже, ребенок номер два уже в пути", – пишут в комментариях.

[ + – ] Принцесса Евгения выглядит заметно поправившейся Фото: Getty

Частный клуб Maison Estelle — модное заведение от компании-владельца люксовых отелей Ennismore, и с момента его открытия среди посетителей были Анджелина Джоли и Идрис Эльба.

Он был основан влиятельной парой Шаран Пасрича, которая купила Глениглз за 200 миллионов фунтов стерлингов в 2015 году, и его женой-наследницей Эйшей Миттал, дочерью миллиардера Сунила Миттала.

Клуб расположен в здании, внесенном в список памятников архитектуры I степени, спроектированном сэром Робертом Тейлором в 1772 году на Графтон-стрит.

Это место, которое является первым частным клубом для членов бренда, предлагает рестораны, бары, лаунджи, магазины и ночной клуб.

На цокольном этаже находится бар с винным погребом, а на третьем этаже – библиотека.

Напомним, принцесса Евгения показала в Сети ранее неопубликованное свадебное фото.