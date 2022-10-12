Принцесса Евгения показала ранее неопубликованное свадебное фото

Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк связали себя узами брака 12 октября 2018 года.

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Племянница британского короля Карла III, 32-летняя принцесса Евгения, трогательно поздравила своего мужа Джека Бруксбанка с четвертой годовщиной свадьбы, опубликовав в Instagram черно-белый снимок. На фото пара сидит в карете, и невеста целует жениха.

"С годовщиной, мой Джек. 4 года и продолжаем…", – подписала она фотографию, дополнив ее смайликами и сердечками. Кадр был сделан в день их свадьбы 12 октября 2018 года фотографом Алексом Браммелом.

На свадьбу финансиста и принцессы были приглашены 850 гостей из числа членов королевской семьи, аристократов, VIP-персон и друзей. Это на 150 человек больше, чем присутствовало на церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Пара обвенчалась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Супруги воспитывают годовалого сына Августа, которого Евгения все чаще показывает публике.

Сейчас принцесса ведет активную общественную жизнь. Совсем недавно она поучаствовала в цифровом мероприятии, посвященном Дню борьбы с рабством. В своей речи Евгения выразила надежду, что людей вдохновят участники кампании, работающие над тем, чтобы положить конец современному рабству. Ее благотворительная организация Anti-Sslavery Collective будет наращивать свое присутствие в социальных сетях в преддверии 18 октября – даты, отмечающей этот день.

Коллектив, который она основала вместе с Джулией де Буанвиль в 2017 году, будет знакомить своих подписчиков с ключевыми фигурами в области борьбы с современным рабством, чтобы повысить осведомленность о торговле людьми.

Ранее в этом году принцесса Евгения запустила первый выпуск своего еженедельного подкаста Floodlight для Коллектива по борьбе с рабством.

Напомним, принцесса Евгения, которая сейчас со своей семьей живет в Португалии, не успела попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II, скончавшейся 8 сентября.