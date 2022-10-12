Принцеса Євгенія показала раніше неопубліковане весільне фото

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк пов'язали себе одруженням 12 жовтня 2018 року.

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Племінниця британського короля Карла III, 32-річна принцеса Євгенія, зворушливо привітала свого чоловіка Джека Бруксбенка з четвертою річницею весілля, опублікувавши у Instagram чорно-білий знімок. На фото пара сидить у кареті, і наречена цілує нареченого.

"З річницею, мій Джеку. 4 роки і продовжуємо ...", — підписала вона фотографію, доповнивши її смайликами та сердечками. Кадр було зроблено у день їхнього весілля 12 жовтня 2018 року фотографом Алексом Браммелом.

На весілля фінансиста та принцеси було запрошено 850 гостей з числа членів королівської родини, аристократів, VIP-персон та друзів. Це на 150 осіб більше, ніж було на церемонії одруження принца Гаррі та Меган Маркл. Пара повінчалася у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Подружжя виховує однорічного сина Августа, якого Євгенія дедалі більше показує публіці.

Нині принцеса веде активне суспільне життя. Нещодавно вона взяла участь у цифровому заході, присвяченому Дню боротьби з рабством. У своїй промові Євгенія висловила сподівання, що людей надихнуть учасники кампанії, які працюють над тим, щоб покласти край сучасному рабству. Її благодійна організація Anti-Sslavery Collective збільшуватиме свою присутність у соціальних мережах напередодні 18 жовтня – дати, яка відзначає цей день.

Колектив, який вона заснувала разом із Джулією де Буанвіль у 2017 році, знайомитиме своїх підписників із основними особами у галузі боротьби із сучасним рабством, щоб підвищити проінформованість про торгівлю людьми.

Раніше цього року принцеса Євгенія запустила перший випуск свого щотижневого подкасту Floodlight для Колективу боротьби з рабством.

Нагадаємо, принцеса Євгенія, яка зараз зі своєю родиною живе в Португалії, не встигла попрощатися з бабусею, королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня.