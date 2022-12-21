Принцеса Євгенія вигуляла модне пальто з бахромою та спровокувала чутки про вагітність

Принцеса виглядала сяючою поряд зі своїм чоловіком.

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32-річна племінниця британського короля Карла III принцеса Євгенія разом із чоловіком Джеком Бруксбанком відвідала ексклюзивний клуб членів Maison Estelle у Мейфер, повідомляє Daily Mail.

Молода жінка виглядала елегантно в модному пальто-міді з візерунком "гусяча лапка" в клітку, з поясом на талії та бахромою по подолу. Образ вона доповнила замшевими чоботями та чорною сумкою. Волосся принцеси було зібрано в хвіст.

Євгенія була дуже радісною, а багато читачів таблоїду відзначили, що вона поповнішала і припустили, що принцеса та її чоловік чекають на другу дитину. Пара вже має сина Августа. У лютому хлопчику виповниться два роки.

"Вона вагітна? Схоже на те", "У неї буде ще одна дитина. Безперечно", "Схоже, дитина номер два вже в дорозі", — пишуть у коментарях.

[ + – ] Принцеса Євгенія виглядає помітно поповнішала Фото: вулкан

Приватний клуб Maison Estelle – модний заклад від компанії-власника люксових готелів Ennismore, і з моменту його відкриття серед відвідувачів були Анджеліна Джолі та Ідріс Ельба.

Він був заснований впливовою парою Шаран Пасріча, яка купила Гленіглз за 200 мільйонів фунтів стерлінгів у 2015 році, та його дружиною-спадкоємицею Ейшею Міттал, дочкою мільярдера Суніла Міттала.

Клуб розташований у будівлі, внесеній до списку пам'яток архітектури І ступеня, спроектованої сером Робертом Тейлором в 1772 на Графтон-стріт.

Це місце, яке є першим приватним клубом для членів бренду, пропонує ресторани, бари, лаунджі, магазини та нічний клуб.

На цокольному поверсі знаходиться бар із винним льохом, а на третьому поверсі – бібліотека.

Нагадаємо, принцеса Євгенія показала в Мережі раніше неопубліковане весільне фото.