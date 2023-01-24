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Принцеса Євгенія вагітна другою дитиною (фото)

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Фото: Getty | Принцеса Євгенія

Поповнення в родині очікується влітку 2023 року.

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Принцеса Йоркська Євгенія оголосила про свою другу вагітність. Новиною про поповнення в родині онука покійної королеви Єлизавети ІІ поділилася в Instagram.

"Ми так раді поділитися, що цього літа в нашій сім'ї буде поповнення", — коротко підписала знімок із сином донька принца Ендрю та Сари Фергюсон.

На фото, зробленому чоловіком вагітної принцеси, її обіймає первісток Август, який народився у союзі королівської персони та бізнесмена Джека Бруксбенка на початку 2021 року.

Принцеса Євгенія із сином

Принцеса Йоркська та британський фінансист одружилися 12 жовтня 2018 року і наразі виховують одну спільну дитину, яку все частіше показують публіці.

На весілля бізнесмена та племінниці короля Карла ІІІ було запрошено 850 гостей з числа членів королівської родини Великобританії, аристократів, VIP-персон та друзів. Це на 150 осіб більше, ніж було на церемонії одруження принца Гаррі та Меган Маркл.

Закохані тоді повінчалися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Принцеса Євгенія з чоловіком Fullscreen
Принцеса Євгенія з чоловіком
Фото: Getty

Нагадаємо, наприкінці 2022 року принцеса Євгенія під час одного із виходів у світ спровокувала чутки про другу вагітність.

Також Фокус писав про раніше не опубліковане весільне фото принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.