Вагітна принцеса Євгенія з чоловіком відвідали великодню службу

Великодня служба пройшла у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де у 2018 році відбулося королівське весілля принцеси Євгенії та Джека.

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32-річна принцеса Євгенія та 36-річний Джек Бруксбенк були серед членів королівської родини, які вийшли на великодню церковну службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де пара пов'язала себе шлюбами у жовтні 2018 року. У лютому 2021 року у пари народився син Август, а зараз вони готуються до народження другої дитини. Про це пише People.

Внучка покійної королеви Єлизавети II була одягнена у сукню з квітковим принтом під білим пальтом. Синя пов'язка на голові, туфлі та чорна сумочка доповнили образ принцеси. Джек вибрав класичний костюм із блакитною краваткою.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк Фото: Getty Images

Синій колір, здавалося, був обраний головним кольором цього дня. Його також носили король Чарльз і королева Камілла, а також принц Вільям і Кейт Міддлтон разом із трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Старша сестра Євгенії, принцеса Беатріс, була також присутня на щорічній королівській прогулянці разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці.

Батько принцеси Євгенії, принц Ендрю, також відвідав великодню прогулянку, незважаючи на те, що відмовився від громадських королівських обов'язків через свої зв'язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. Принц Ендрю оголосив про рішення залишити свою публічну королівську роль у 2019 році після гучного інтерв'ю ВВС про його зв'язки з Епштейном.

Нагадаємо, 4-річний принц Луї дебютував на Великдень разом із королівською родиною.

Також Фокус писав, що принцеса Євгенія готується до змін в будинку до народження дитини.