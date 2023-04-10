У краватці та шортах: 4-річний принц Луї дебютував на Великдень разом із королівською родиною

Вперше всі троє дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон вийшли на великодню службу королівської родини.

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4-річний принц Луї приєднався до батьків Кейт Міддлтон та принца Вільяма, а також до старшого брата та сестри принца Джорджа та принцеси Шарлотти на традиційному великодньому заході королівської родини у Віндзорі. Хоча 9-річний Джордж та 7-річна Шарлотта дебютували на заході у 2022 році, цього року Луї вперше публічно приєднався до них на святі. Про це пише People.

Принц Луї був одягнений у сині шорти, гольфи, блейзер та краватку із зображенням велосипедів.

У той час як старший брат принц Джордж надів на Великдень костюм та краватку. Для хлопчиків з вищого класу в Британії характерно носити шорти в юні роки, як це робив Джордж, доки не перейшов на костюми останнім часом.

Принцеса Шарлотта була у квітковій сукні британського дизайнера дитячого одягу Rachel Riley із блакитними колготками.

Пасхальний дебют принца Луї у Віндзорі відбувся лише через кілька місяців після того, як він уперше приєднався до королівської родини на їхньому різдвяному виході до церкви у Сандрінгемі.

Нагадаємо, принц Луї може не відвідати коронацію Карла ІІІ через свою поведінку на минулих публічних заходах.

Також Фокус писав, що Кейт Міддлтон порушила королівський протокол на великодній службі у Віндзорі.