Кейт Міддлтон порушила королівський протокол на великодній службі у Віндзорі

Дружина принца Вільяма завжди дотримувалась правил, але цього року вирішила ризикнути і додати у свій образ нові акценти.

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Принцеса Уельська Кетрін відвідала святкову службу на Великдень у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, з'явившись там у супроводі чоловіка, принца Вільяма, та всіх трьох дітей, включно з чотирирічним принцем Луї, якого вела за руку. Герцогиня Кембриджська та Корнуольська виглядала, як завжди, ефектно, проте багато хто звернув увагу, що вперше за багато років вона порушила королівський дрес-код, пише Hello.

На службу Кейт одягла елегантну яскраво-синю приталену сукню-пальто від улюбленого дизайнера Catherine Walker. Свої шоколадно-коричневі локони вона зібрала в акуратну зачіску, одягнувши капелюшок-таблетку від Lock & Co в тон пальта, а завершували образ замшеві бежеві туфлі-човники. З прикрас принцеса обрала сережки з перлами і сапфірами й обручку, що належала покійній принцесі Діані.

На службу у Віндзорі сім'я Уельсів прийшла у повному складі Фото: Getty

Однак найбільше увагу публіки привернув манікюр дружини майбутнього короля. Кетрін, яка дозволяла максимум блідо-рожевий лак, а найчастіше просто надавала перевагу чистим нігтям без лаку, прийшла до церкви з червоним манікюром, колір якого британський Vogue позначив як "життєрадісний червоний".

Згідно з королівським етикетом, накладні або яскраво забарвлені нігті не підходять для публічних виступів. Кейт знає це правило, проте вирішила ризикнути.

Її дочка, принцеса Шарлотта, виглядала гарно в елегантному темно-синьому пальті та пастельно-блакитних колготках. Принц Джордж і принц Луї були в однакових темно-синіх піджаках, тільки старший брат ішов до церкви у штанах, а молодший – у блакитних шортах.

І Кейт, і Вільям виглядали дуже веселими, і принцеса багато посміхалася.

Це не вперше, коли Кетрін виходить у сміливому та гарному кобальтовому кольорі. Минулого року тодішня герцогиня Кембриджська надягла це пальто на службу на честь Дня Співдружності.

Раніше Фокус писав про найкрасивіші ансамблі Кейт Міддлтон на Великдень.