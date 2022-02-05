Королівська класика. Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний манікюр (відео)

Герцогиня Кембриджська повертає моду на "голі" нігті.

40-річна Кембріджська герцогиня Кейт Міддлтон анонсувала візит до Копенгагена, столиці Данії, куди вирушить без чоловіка, принца Вільяма. Про свою подорож вона повідомила дуже цікавим способом, опублікувавши в Іnstagram відео, як з кубиків Lego складає назву міста.

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Особи герцогині Кембриджської не видно, однак у тому, що це саме вона, свідчить знаменита обручку, подарована їй на заручини принцом Вільямом. Раніше ця каблучка з сапфіром і діамантами належала принцесі Діані.

Особливу увагу всіх, хто стежить за стилем Кетрін, привертає її манікюр. Як можна побачити на записі, герцогиня вважає за краще мати природні здорові нігті, не заховані під лаком. Здорова нігтьова пластина, рівне обпилювання і невелика довжина роблять її нігті красивими і без покриття.

Саме завдяки герцогині, "голі" нігті повертаються в моду, оскільки красиві та природні здорові нігті набагато промовистіше говорять про статус, ніж приховані під товстим шаром гель-лаку та декору.

22-23 лютого Кетрін відвідає столицю Данії із дводенним робочим візитом. Він стане шаною історичним зв'язкам між Великобританією та Данією. Герцогиня Кетрін зустрінеться із королевою країни Маргрете II, яка цього року також відзначає свій золотий ювілей. Крім того, Кейт разом зі спадковою принцесою Данії Мері відвідає проект, спрямований на захист вразливих жінок та дітей від домашнього насильства, а також планує зібрати нові дані для Центру раннього дитинства Королівського фонду.

Дружина принца Вільяма вперше представить роботу центру на міжнародній арені, і вона сподівається отримати уроки з прикладу Данії як країни, широко визнаної світовим лідером у своєму підході та інвестиціях у розвиток дітей молодшого віку.

"Під час свого візиту Її Королівська Високість витратить час на вивчення того, як Данія створила сприятливу культуру для розвитку дітей у ранньому віці, зокрема, як вона сприяла психічному благополуччю немовлят поряд з фізичним здоров'ям і як вона використовує силу природи, стосунки та ігрове навчання у перші п'ять років життя. Її програма буде зосереджена на інноваційних ініціативах та проектах, які підтримують зростання дітей, особливо їх соціальний та емоційний розвиток, а також їхніх батьків та навколишні спільноти", – повідомив Кенсінгтонський палац.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон стала патроном Союзу регбі Англії, замінивши на цій посаді принца Гаррі, і навіть встигла зіграти у регбі з членами жіночих та чоловічих команд.