Кейт Міддлтон у спортивних легінсах і водолазці показала навички володіння м'ячем (відео)

Дружина принца Вільяма стала новою покровителькою Союзу регбі Англії, замінивши на цій посаді принца Гаррі.

Герцогиня Кембриджська Кетрін до свого величезного списку обов'язків старшого члена королівської сім'ї додала ще одну. Вона стала покровителькою Союзу регбі Англії. Про це повідомляється на офіційній сторінці Кембриджів у соцмережах.

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Так, вона замінила на посаді патрона Союзу регбі Англії принца Гаррі, який залишив заступництво у січні 2020 року, коли він склав із себе королівські обов'язки та поїхав у США. Кетрін стала покровителем регбістів напередодні Кубка Шести націй Англії. Guinness Six Nations — щорічне міжнародне змагання з регбі, яке проводиться серед шести найсильніших збірних Європи: Англії, Ірландії, Італії, Уельсу, Франції та Шотландії.

"Я дуже рада стати покровителем Футбольної ліги регбі та Футбольного союзу регбі — двох чудових організацій, котрі прагнуть використати силу, яку може мати спорт, об'єднуючи спільноти та допомагаючи людям процвітати. Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з ними на всіх рівнях ігор і вболівати за Англію в тому, що обіцяє бути захопливим роком для обох видів спорту!" — підписала публікацію Кейт Міддлтон.

[ + – ] Кейт Міддлтон – покровительки англійських регбістів

В опублікованому відео вона постала в синій спортивній водолазці й обтислих чорних спортивних легінсах, коли подає м'яч для регбі членам футбольної команди.

Дружина принца Вільяма не вперше демонструє майстерне володіння м'ячем. Ще минулого року під час візиту до Північної Ірландії подружжя відвідало регбійний клуб у місті Деррі, де зустрілися з гравцями, тренерами, учасниками ініціативи Sport Uniting Communities. Там герцогиня зіграла у футбол і навіть перевершила за майстерністю свого чоловіка.

Кейт Міддлтон — велика любителька спорту. Найбільше вона любить теніс, проте іноді вона не проти взяти участь і в інших змаганнях: парусному спорті, лижах, кросфіті. Крім того, ще до шлюбу з принцом Вільямом Кетрін підкорила найвищу вершину в Альпах — гору Монблан.

Раніше ми писали, що дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз стане покровителем Національного театру, патроном якого з 2019 року була Меган Маркл. Дружина майбутнього короля була дуже засмучена, коли Єлизавета II довірила ці обов'язки герцогині Сассекській, оскільки дуже любить театр і мистецтво. Однак після того, як Меган разом із Гаррі поїхала до США, ця посада звільнилася, і Камілла — найімовірніший претендент на неї.