Камілла Паркер-Боулз отримає посаду, якої її позбавила Меган Маркл

Коли королева довірила патронаж Національного театру Меган Маркл, її невістка була дуже засмучена та засмучена.

74-річна дружина принца Чарльза Камілла, герцогиня Корнуольська стане покровителькою Національного театру. Вона давно мріяла бути його патроном, проте посаду перехопила Меган Маркл, якій королева Єлизавета II доручила ці обов'язки після її весілля з принцом Гаррі, повідомляє The Sunday Times. За словами джерел, Камілла "була дуже роздратована" таким вчинком монархині.

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"Вона дійсно цього хотіла. Вона була дуже розсерджена, коли патронаж дістався Меган, і буде ще щасливіша прийняти його зараз, після того, як була розчарована тим, що не отримала його з першого разу", — заявив інсайдер журналістам.

Меган отримала заступництво над Національним театром у 2019 році. Інсайдери з королівської сім'ї стверджували, що її кар'єра актриси зробила її такою, що "природно підходить" на цю посаду після того, як вона сім років знімалася в американській юридичній драмі "Форс-мажори".

За час свого перебування як покровитель Меган всього один раз публічно з'явилася в театрі невдовзі після свого призначення і відвідала його приватно в березні 2020 року. Фотографії візиту були опубліковані того ж дня, коли Камілла виголосила промову про домашнє насильство в Саутбенк-центрі в Лондоні, що, як кажуть, дуже розлютило герцогиню Корнуольську. Повідомляється, що Букінгемський палац закликав королівських кореспондентів зосередитися на давно запланованому виступі дружини принца Чарльза, і Камілла була дуже засмучена публікацією зображень Маркл одночасно з датою свого виступу.

[ + – ] Меган Маркл стала покровителькою Національного театру у 2019 році. Фото: Getty Images

Вже 2020 року герцогиня Сассекська була позбавлена королівського заступництва. Це сталося після того, як вона і Гаррі відмовилися від посади старших членів королівської родини.

У червні минулого року Камілла та Чарльз зустрілися з лордом Ендрю Ллойд-Вебберомом перед відкриттям королівського театру Друрі. Він провів для пари особисту екскурсію залом, перш ніж Чарльз офіційно дав старт роботі історичного закладу.

У жовтні 2020 року герцогиня вручила лірику Дону Блеку, відомому своєю співпрацею з Ллойдом-Веббером, спеціальну премію Олів'є на віртуальній церемонії.

"Я вірю в театр. Можливо, найголовніше, ті з нас, хто вірить у театр, також вірять у його стійкість. Я хотіла б подякувати тим з вас, чия професія пов'язана з театром, за вашу рішучість та вашу гнучкість. Будь ласка, залишайтесь стійкими — ви нам потрібні, і ми сумували за вами”, — сказала вона.

У театрі до герцогині приєдналися Ллойд-Веббер та співзасновники Фонду театральних художників, режисер Сем Мендес та виконавчий директор Лондонського театрального товариства Джуліан Берд, а також троє бенефіціарів фонду. На сьогодні фонд зібрав майже 4 мільйони фунтів стерлінгів та допоміг більше ніж 2600 людям у галузі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чим пожертвував принц Гаррі після переїзду до США.