Камилла Паркер-Боулз получит должность, которой ее лишила Меган Маркл

Когда королева доверила патронаж Национального театра Меган Маркл, ее невестка была очень расстроена и огорчена.

74-летняя жена принца Чарльза Камилла, герцогиня Корнуольская, станет покровительницей Национального театра. Она давно мечтала быть его патроном, однако должность "перехватила" Меган Маркл, которой королева Елизавета II поручила эти обязанности после ее свадьбы с принцем Гарри, сообщает The Sunday Times. По словам источников, Камилла "была очень раздражена" таким поступком монарха.

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"Она действительно этого хотела. Она была очень рассержена, когда патронаж достался Меган, и будет еще более рада принять его сейчас, после того как была разочарована тем, что не получила его с первого раза", – заявил инсайдер журналистам.

Меган получила покровительство над Национальным театром в 2019 году. Инсайдеры из королевской семьи утверждали, что ее карьера актрисы сделала ее "естественно подходящей" для этой должности после того, как она семь лет снималась в американской юридической драме "Форс-мажоры".

За время своего пребывания в качестве покровителя Меган всего один раз публично появилась в театре вскоре после своего назначения и посетила его в частном порядке в марте 2020 года. Фотографии визита были опубликованы в тот же день, когда Камилла произнесла речь о домашнем насилии в Саутбэнк-центре в Лондоне, что, как говорят, очень разозлило герцогиню Корнуольскую. Сообщается, что Букингемский дворец призвал королевских корреспондентов сосредоточиться на давно запланированном выступлении жены принца Чарльза, и Камилла была "очень расстроена" публикацией изображений Маркл одновременно с датой своего выступления.

[ + – ] Меган Маркл стала покровительницей Национального театра в 2019 году Фото: Getty Images

Уже в 2020 году герцогиня Сассекская была лишена королевского покровительства. Это произошло после того, как она и Гарри отказались от должности старших членов королевской семьи.

В июне прошлого года Камилла и Чарльз встретились с лордом Эндрю Ллойд-Уэбберомом перед открытием королевского театра Друри. Он провел для пары личную экскурсию по залу, прежде чем Чарльз официально дал старт работе исторического заведения.

В октябре 2020 года герцогиня вручила лирику Дону Блэку, известному своим сотрудничеством с Ллойдом-Уэббером, специальную премию Оливье на виртуальной церемонии.

"Я верю в театр. Возможно, самое главное, те из нас, кто верит в театр, также верят в его устойчивость. Я хотела бы поблагодарить тех из вас, чья профессия связана с театром, за вашу решимость и вашу гибкость. Пожалуйста, оставайтесь стойкими – вы нам нужны, и мы скучали по вам", – сказала она.

В театре к герцогине присоединились Ллойд-Уэббер и соучредители Фонда театральных художников, режиссер Сэм Мендес и исполнительный директор Лондонского театрального общества Джулиан Берд, а также трое бенефициаров фонда. На сегодняшний день фонд собрал почти 4 миллиона фунтов стерлингов и помог более чем 2600 людям в отрасли.

Напомним, недавно стало известно, чем пожертвовал принц Гарри после переезда в США.