Стало известно, чем пожертвовал принц Гарри после переезда в США

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес в 2020 году вместе со своим сыном Арчи.

Семья герцогов Сассекских ведет совсем другой образ жизни в Штатах по сравнению с остальной королевской семьей, проживающей в Великобритании. А принцу Гарри пришлось сменить свою рутину после переезда в Лос-Анджелес в 2020 году. Об этом пишет Hello Magazine.

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Калифорния славится тем, что является домом для голливудской элиты, любящей оздоровительную культуру и здоровый образ жизни. В штате на каждом бульваре находятся студии йоги и фермерские рынки, привлекающие энтузиастов фитнеса со всего мира.

Неудивительно, что образ жизни Лос-Анджелеса оказался привлекательным для жены принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл, которая давно регулярно занимается вопросами своего здоровья и фитнесом.

[ + – ] Внук королевы Елизаветы и актриса Меган Маркл поженились в 2018 году. Фото: Скриншот/ВВС

Отметим, что Гарри прекратил пить алкоголь во время беременности жены вторым ребенком, полностью бросил курить и употреблять кофеин, а теперь соблюдает регулярные тренировки, раннюю медитацию и начал употреблять зеленый сок.

"Меган, безусловно, стоит за его новым режимом. Они оба обращаются к диетологу и пользуются добавками", — отметил друг, близкий к семье принца.

Ранее Фокус писал о том, что королевский наследник, принц Чарльз, просит сына Гарри познакомить его с внучкой Лилибет Дианой, родившейся летом 2021 года в Штатах. На данный момент пара планирует третьего ребенка, хотя ранее Гарри и Меган заявляли, что больше двух детей заводить не станут.

Напомним, в немецком музее восковых фигур показали лысую королеву Елизавету.