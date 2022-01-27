В немецком музее восковых фигур установили лысую копию Елизаветы II (фото)

В музее объяснили, что экономят на волосах для фигур, потому что они очень дорогие.

В самом известном немецком музее восковых фигур Panoptikum в Гамбурге накануне открытия заведения после двухнедельной генеральной уборки перед новым туристическим сезоном прошла пресс-конференция, на которой Сюзанна Фаербер, управляющий партнер музея, продемонстрировала присутствующим секрет восковой копии британской королевы Елизаветы II, сообщает Daily Mail.

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Восковая фигура монарха одета в розовое пальто и такого же цвета шляпу, под которой ничего нет. То есть волосы, которые выглядывают из-под головного убора, размещены только с видимой стороны, а под шляпой – обыкновенная лысина.

"Поскольку мы используем настоящие человеческие волосы для наших восковых фигур, что очень дорого, некоторые фигуры в шляпах не имеют полной шевелюры. Мы просто ограничиваемся тем количеством волос, которое видно посетителям", – объяснила удивленным журналистам Фаербер.

На вопрос, не считает ли она неуважительным показывать лысую голову королевы, она ответила: "Это восковая фигура, а не реальный человек, об этом следует всегда помнить. Кроме того, положение Ее Величества в Германии отличается от обращения с королевской семьей в Великобритании, где пресса должна быть более деликатной, имея дело с ними".

Panoptikum – это крупнейший и старейший музей восковых фигур в Германии, основанный прапрадедом Сюзанны Фаербер в 1879 году. В нем более 120 восковых фигур знаменитостей, среди которых Дональд Трамп, Папа Бенедикт XVI, экоактивистка Грета Тунберг, боксер Виталий Кличко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Во время ежегодных ремонтных работ фигуры чистят, одежду сдают в химчистку, моют им головы, лица, защищают от моли и заделывают царапины.

Напомним, из Техасского музея восковых фигур убрали статую 45-го президента США Дональда Трампа, потому что посетители "ее били", царапали и пытались повалить.