Статую Дональда Трампа убрали из музея восковых фигур, потому что посетители "ее били"

Теперь поврежденная скульптура находится в хранилище и неизвестно, когда ее вернут обратно

Из Техасского музея восковых фигур убрали статую 45-го президента США Дональда Трампа, потому что посетители "ее били", царапали и пытались повалить. Об этом пишет Fox News.

Клей Стюарт, директор музея, сообщил, что в секции, где находятся изображения президентов США, всегда были проблемы.

"У нас есть Джордж Буш, Обама, Трамп… всех их в разное время били. Обаме шесть раз обрывали уши, а Бушу отбили нос", — сообщил Стюарт и отметил, что сейчас Трамп стал самым "избиваемым президентом".

[ + – ] Восковая фигура Дональда Трампа

Его статую постоянно приходилось ремонтировать, удаляя вмятины и царапины. В какой-то момент 45-го президента даже переместили в вестибюль, где постоянно находятся работники музея, но его все равно умудрялись портить.

Теперь Дональда Трампа отправили в хранилище и не знают, когда смогут вернуть обратно. "Наверное, когда посетители перестанут на него нападать", — сообщили в музее.

Впрочем, Дональда Трампа не очень любят в музеях восковых фигур по всему миру. Так, в 2020 году, когда он проиграл президентские выборы, его статую убрали из музея мадам Тюссо в Берлине. В Лондоне он пока на месте, но ему сменили гардероб. Теперь он наряжен в костюм для гольфа. "Его обычный наряд в 2021 году", — заявили в музее, намекая на то, что после проигрыша на выборах, 45-й президент США почти не покидает свою резиденцию во Флориде и целыми днями играет в гольф.