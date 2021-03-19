Статую Дональда Трампа прибрали з музею воскових фігур, тому що відвідувачі "її били"

Тепер пошкоджена скульптура знаходиться в сховищі і невідомо, коли її повернуть назад.

З Техаського музею воскових фігур прибрали статую 45-го президента США Дональда Трампа, тому що відвідувачі "її били", дряпали і намагалися повалити. Про це пише Fox News.

Клей Стюарт, директор музею, повідомив, що в секції, де знаходяться зображення президентів США, завжди були проблеми.

"У нас є Джордж Буш, Обама, Трамп... усіх їх у різний час били. Обамі шість разів обривали вуха, а Бушу відбили ніс", — повідомив Стюарт і зазначив, що зараз Трамп став "президентом, якого били найбільше".

[ + – ] Воскова фігура Дональда Трампа

Його статую постійно доводилося ремонтувати, видаляючи вм'ятини і подряпини. В якийсь момент 45-го президента навіть перемістили у вестибюль, де постійно знаходяться працівники музею, але його все одно примудрялися псувати.

Тепер Дональда Трампа відправили в сховище і не знають, коли зможуть повернути назад. "Напевно, коли відвідувачі перестануть на нього нападати", — повідомили в музеї.

Утім, Дональда Трампа не дуже полюбляють у музеях воскових фігур по всьому світу. Так, у 2020 році, коли він програв президентські вибори, його статую прибрали з музею мадам Тюссо в Берліні. У Лондоні він поки на місці, але йому змінили гардероб. Тепер він вбраний у костюм для гольфу. "Його звичайний наряд у 2021 році", — заявили в музеї, натякаючи на те, що після програшу на виборах, 45-й президент США майже не покидає свою резиденцію у Флориді й цілими днями грає в гольф.