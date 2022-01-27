У німецькому музеї воскових фігур встановили лису копію Єлизавети II (фото)

У музеї пояснили, що економлять на волоссі для фігур, бо воно дуже дороге.

У найвідомішому німецькому музеї воскових фігур Panoptikum у Гамбурзі напередодні відкриття закладу після двотижневого генерального прибирання перед новим туристичним сезоном відбулася пресконференція, на якій Сюзанна Фаербер, керуюча партнерка музею, показала глядачам секрет воскової копії британської королеви Єлизавети II, повідомляє Daily Mail.

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Воскова постать монарха одягнена в рожеве пальто й такого ж кольору капелюх, під яким нічого немає. Тобто волосся, яке виглядає з-під головного убору, розміщене тільки з видимого боку, а під капелюхом – звичайна лисина.

"Оскільки ми використовуємо справжнє людське волосся для наших воскових фігур, що дуже дорого, деякі фігури в капелюхах не мають повної шевелюри. Ми просто обмежуємося тією кількістю волосся, яку видно відвідувачам", – пояснила здивованим журналістам Фаєрбер.

На запитання, чи не вважає вона неповажним показувати лису голову королеви, вона відповіла: "Це воскова фігура, а не реальна людина, про це слід завжди пам'ятати. Крім того, становище Її Величності в Німеччині відрізняється від поводження з королівською сім'єю у Великій Британії, де преса має бути делікатнішою, маючи справу з ними".

Panoptikum – це найбільший і найстаріший музей воскових фігур у Німеччині, заснований прапрадідом Сюзанни Фаєрбер у 1879 році. У ньому понад 120 воскових постатей знаменитостей, серед яких Дональд Трамп, Папа Бенедикт XVI, екоактивістка Грета Тунберг, боксер Віталій Кличко та колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Під час щорічних ремонтних робіт фігури чистять, одяг здають у хімчистку, миють їм голови, обличчя, захищають від молі та зашпаровують подряпини.

Нагадаємо, і з Техаського музею воскових фігур прибрали статую 45-го президента США Дональда Трампа, бо відвідувачі "її били", дряпали та намагалися повалити.