Меган Маркл и принц Гарри планируют третьего ребенка

В июне 2021 года герцогиня Сассекская родила дочь Лилибет Диану

Накануне стало известно, что 40-летняя американская актриса и жена 37-летнего принца Гарри, внука королевы Великобритании, планируют третьего ребенка. Инсайдер, близкий к паре, сообщил об этом СМИ.

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"Они много думали об этом. Меган и Гарри считают, что таким образом внесут положительный вклад в мир, воспитывая умных детей", — сообщил источник. Кроме того, стало известно, что после рождения в июне 2021 года дочери Лилибет Дианы, сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи начал просить у родителей еще братика.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл в браке с 2018 года

Следует напомнить, что первый ребенок супругов, сын Арчи, родился 6 мая 2019 года. А дочь Лилибет Диана, появившаяся на свет летом 2021 года, названа в честь бабушки принца Гарри, королевы Елизаветы и погибшей матери, принцессы Дианы.

[ + – ] Сын герцогов Сассекских Арчи

Ранее Фокус сообщал, что Меган Маркл планирует запустить свое ток-шоу, на котором будет общаться с гостями в неформальной обстановке.

Напомним, герцоги Сассекские не прилетят в Великобританию на это Рождество, которое королева Елизавета впервые встретит в статусе вдовы, поскольку ее муж, принц Филипп умер на 99-м году жизни в апреле 2021 года. Отказ от гостеприимства у бабушки Меган и Гарри объяснили своими собственными договоренностями.