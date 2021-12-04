Меган Маркл планирует запуск собственного шоу

Герцогиня Сассекская решительно настроилась создать интересный для аудитории продукт

40-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл, недавно посетившая известное ток-шоу Эллен Дедженерес в дизайнерской блузке за $1600, планирует запустить собственное ток-шоу. После ряда судебных дел и скандалов вокруг своей персоны супруга принца Гарри, судя по всему, решила реанимировать свое актерское прошлое, мир шоу-бизнеса и решила создать собственный популярный проект. Как сообщили источники изданию Heat World, Меган Маркл, которая в июне 2021 года родила дочь Лилибет Диану, хочет создать шоу по типу известного на весь мир шоу Эллен Дедженерес.

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"Меган вспомнила весь свой опыт после шоу Эллен и вернулась домой, переполненная мыслями о новом проекте", — отметил источник.

Герцогиня планирует приглашать гостей и общаться с ними в неформальной обстановке, как в большинстве популярных ток-шоу.

[ + – ] Меган Маркл на шоу Эллен Дедженерес Фото: Скриншот

"Это повысит ее популярность и влияние в Голливуде. С точки зрения брендинга и коммерции это несложно, и в Сети уже большой интерес к этому", — добавил источник, близкий к герцогам Сассекским.

Ранее мы сообщали, что в Сеть попали личные письма Меган Маркл, касающиеся проблем в королевской семье. Переписку обнародовал апелляционный суд Лондона.

Напомним, накануне экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал герцогиню Сассекскую, в частности, за неуважение к королеве Елизавете. Он никогда не скрывал своей неприязни к Меган Маркл.