Дональд Трамп осудил Меган Маркл за неуважение к Елизавете II

О неприязни экс-президента США и герцогини Сассекской известно давно

75-летний Дональд Трамп, экс-президент Соединенных Штатов, в своем новом интервью подверг критике 40-летнюю герцогиню Сассекскую Меган Маркл. В частности, политик отметил, что та с неуважением относится к королеве Елизавете II, а это недопустимо. В интервью британскому политику Найджел Фараджу для GB News Трамп обвинил герцогиню в том, что она использует своего мужа 37-летнего принца Гарри в собственных целях и не уважает королевскую семью Великобритании.

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"Я не являюсь ее поклонником. И никогда им не был. Я думаю, что Гарри используют и когда-то он об этом пожалеет. Думаю, это разрушило его отношения с семьей и причиняет боль самой королеве. Я думаю, что она (Меган Маркл — ред.) с большим неуважением относится к королевской семье, а самое главное — к королеве", — отметил 45-й президент США.

Также Трамп вспомнил обращение Меган Маркл к Конгрессу США, где она требовала введения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Он раскритиковал такой поступок и назвал его "неуместным". Стоит отметить, что в июне 2021 года у Меган и Гарри родилась дочь. Девочку назвали Лилибет Диана в честь бабушки, королевы Елизаветы, и покойной мамы принца Гарри.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл на скандальном интервью Опри Уинфри в начале 2021 года Фото: The Daily Mail

Дональд Трамп никогда не скрывал своей неприязни к Меган Маркл. В 2019 году экс-президент даже назвал ее "злобной". Однако их "нелюбовь" взаимна, ведь герцогиня в свое время называла Трампа "женоненавистником", публично поддерживая при этом партию демократов, хотя Трамп является республиканцем.

"Она пытается делать вещи, которые я считаю совсем неуместными", — отметил Дональд Трамп в интервью, говоря о герцогине Сассекской.

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Также мы сообщали, за что герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл очень обиделись на королеву Елизавету.