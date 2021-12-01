Дональд Трамп засудив Меган Маркл за неповагу до Єлизавети II

Про неприязнь експрезидента США та герцогині Сассекської одне до одного відомо давно

75-річний Дональд Трамп, експрезидент Сполучених Штатів, у своєму новому інтерв'ю розкритикував 40-річну герцогиню Сассекську Меган Маркл. Зокрема політик зазначив, що та з неповагою ставиться до королеви Єлизавети, а це неприпустимо. В інтерв'ю британському політику Найджелу Фараджу для GB News Трамп звинуватив герцогиню в тому, що вона використовує свого чоловіка 37-річного принца Гаррі у власних потребах та не поважає королівську родину.

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"Я не є її прихильником. І ніколи ним не був. Я думаю, що Гаррі використовують і колись він про це пожалкує. Думаю, це зруйнувало його відносини з родиною і завдає болю самій королеві. Я думаю, що вона (Меган Маркл — ред) з великою неповагою ставиться до королівської родини, а найголовніше — до королеви", — зазначив 45-й президент США.

Також Трамп пригадав звернення Меган Маркл до Конгресу США, де вона вимагала введення оплачуваної відпустки для догляду за дитиною. Він розкритикував такий вчинок і назвав його "недоречним". Варто зазначити, що в червні 2021 року в Меган та Гаррі народилася донька. Дівчинку назвали Лілібет Діана на честь бабусі, королеви Єлизавети, та покійної мами принца Гаррі.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл на скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі на початку 2021 року Фото: The Daily Mail

Дональд Трамп ніколи не приховував свою неприязнь до Меган Маркл. У 2019 році експрезидент навіть назвав її "злобною". Проте, їхня "нелюбов" взаємна, адже герцогиня свого часу називала Трампа "жінконенависником", публічно підтримуючи при цьому партію демократів, хоча Трамп входить до республіканців.

"Вона намагається робити речі, які я вважаю зовсім недоречними", — зазначив Дональд Трамп про герцогиню Сассекську.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл розповіла, що завжди шукає товари по акції. Без купонів на знижку вона не готова робити покупки онлайн.

Також ми повідомляли, за що герцоги Сассекські, Гаррі та Меган Маркл, дуже образилися на королеву Єлизавету.