Меган Маркл зізналася, що завжди шукає купони на знижки

У вівторок герцогиня Сассекська приєдналася до The New York Times DealBook Online Summit, відзначаючи 20-ту річницю Dealbook.

Меган приєдналася до розмови з Меллоді Гобсон, співвиконавцем та президенткою Ariel Investments, що мала назву "Minding the Gap" ("Зважаючи на розрив"), присвячену тому, як жінки можуть досягти економічної та професійної рівності з чоловіками. Про це повідомляє Рeople.

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Для участі в обговоренні Меган обрала стриманий образ. Вона одягла чорні штани, кашеміровий топ і класичні туфлі. На грудях у неї була брошка у формі червоного маку, що є символом пам’яті жертв Першої світової війни. Таку пам'ятну прикрасу часто носять члени королівської сім'ї, з якими Меган, мабуть, досі ототожнює себе.

Герцогиня Сассекська вже розповідала, що із самого дитинства вона звикла працювати. Свій перший "бізнес" вона почала ще у вісім років, роблячи резинки для волосся. "Моя мама їздила в центр міста, щоб купити клаптики тканини в магазині, і я продавала резинки. Я пам'ятаю це відчуття усвідомлення того, що я щось зробила, інвестувала в себе і отримала прибуток за свою працю. Від цього виникало почуття гордості. Ця кілька сотень доларів дає вам відчуття не тільки виконаної мети, а й почуття самозадоволеності", — поділилася вона.

Меган Маркл також зізналася, що досі шукає купони на знижку, коли здійснює покупки онлайн. Ця звичка сформувалася в неї ще в дитинстві, а з роками її цінності не змінилися. "Я ніколи нічого не придбаю в інтернеті, поки спочатку не знайду промокод" — сказала герцогиня.

[ + – ] Меган Маркл на DealBook Online Summit

Вона також звернулася до культури новин серед таблоїдів загалом: "Ця культура клікбейтів дозволила зробити непристойне більш цікавим, стає більш популярною і може бути монетизованою, тож це зрештою стає тим, що живить усе середовище ЗМІ". Герцогиня зазначила, що таблоїди повинні мати такі ж попереджувальні етикетки, як і сигарети.

Меган розповіла про подвійні стандарти між жінками та чоловіками, які мають амбіції, які вона назвала "тригерним словом", і сказала, що бачила дослідження, згідно з яким 60% жінок воліли б говорити про деталі власної смерті, ніж про гроші. "Немає нічого поганого в тому, щоб говорити про успіх жінки, її амбіції чи фінансову майстерність", – сказала Меган, додавши пізніше, що чоловіки повинні бути частиною розмови.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл вийшла в ефір у коштовностях на пів мільйона доларів. Герцогиня Сассекська читала вголос свою книгу "Лавка", після того, як її розкритикували, і продаж цього видання різко впав.

Тим часом Опра Вінфрі видалила зі свого каналу на YouTube скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.