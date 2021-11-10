Меган Маркл призналась, что всегда ищет скидочные купоны

Во вторник герцогиня Сассекская присоединилась к The New York Times DealBook Online Summit, отмечая 20-ю годовщину Dealbook.

Меган присоединилась к разговору с Меллоди Хобсон, соисполнителя и президента Ariel Investments, который назывался "Minding the Gap" ("Учитывая разрыв"), посвященную тому, как женщины могут достичь экономического и профессионального равенства с мужчинами. Об этом сообщает Рeople.

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Для участия в обсуждении Меган избрала сдержанный образ. Она надела черные брюки, кашемировый топ и классические туфли. На груди у нее была брошь в форме красного мака, являющаяся символом памяти жертв Первой мировой войны. Такое памятное украшение часто носят члены королевской семьи, с которыми Меган, по-видимому, до сих пор отождествляет себя.

Герцогиня Сассекская уже рассказывала, что с самого детства она привыкла работать. Свой первый "бизнес" она начала еще в восемь лет, делая резинки для волос. "Моя мама ездила в центр города, чтобы купить клочки ткани в магазине, и я продавала резинки. Я помню это чувство осознания того, что я что-то сделала, инвестировала в себя и получила прибыль за свой труд. От этого возникало чувство гордости. Эта несколько сотен долларов дает вам ощущение не только исполненной цели, но и чувство самоудовлетворенности", — поделилась она.

Меган Маркл также призналась, что до сих пор ищет скидочные купоны, когда совершает покупки онлайн. Эта привычка сформировалась у нее еще в детстве, а с годами ее ценности не изменились. "Я никогда ничего не приобрету в интернете, пока сначала не найду промокод" — сказала герцогиня.

[ + – ] Меган Маркл на DealBook Online Summit

Она также обратилась к культуре новостей среди таблоидов в целом: "Эта культура кликбейтов позволила сделать неприличное более интересным, становится более популярной и может быть монетизированной, так что в конечном итоге становится тем, что питает всю среду СМИ". Герцогиня отметила, что таблоиды должны иметь такие же предупреждающие этикетки, как и сигареты.

Меган рассказала о двойных стандартах между женщинами и мужчинами, имеющими амбиции, которые она назвала "триггерным словом", и сказала, что видела исследование, согласно которому 60% женщин предпочли бы говорить о деталях собственной смерти, чем о деньгах. "Нет ничего плохого в том, чтобы говорить об успехе женщины, ее амбициях или финансовом мастерстве", — сказала Меган, добавив позже, что мужчины должны быть частью разговора.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл вышла в эфир в драгоценностях на полмиллиона долларов. Герцогиня Сассекская читала вслух свою книгу "Лавка", после того как ее раскритиковали, и продажа этого издания резко упала.

Тем временем Опра Уинфри удалила со своего канала на YouTube скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри.