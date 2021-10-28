Меган Маркл вышла в эфир в драгоценностях на полмиллиона долларов
Герцогиня Сассекская читала вслух свою книгу "Скамейка", после того, как ее раскритиковали, и продажи этого опуса резко упали
40-летняя Меган Маркл впервые за долгое время вышла в эфир, чтобы прочесть вслух свою детскую книгу под названием "Скамейка". И выбрала для этого обманчиво скромный наряд. Об этом пишет Daily Mail.
Герцогиня Сассекская читала свою книгу в шезлонге в саду своего особняка за 14 миллионов долларов в Калифорнии.
Она надела джинсы и простую рубашку из денима, но не смогла отказать себе в удовольствии надеть некоторые из своих дорогих украшений. Оказалось, что детскую книгу Меган читала в драгоценностях на полмиллиона долларов.
Видео с чтением книги было опубликовано на сайте Brightly Storytime, принадлежащем Penguin Random House.
Дебютная книга герцогини Сассекской, которая продается за 12,99 фунтов стерлингов, была вдохновлена стихотворением, которое она написала для первого Дня отца принца Гарри через месяц после рождения Арчи. Тогда Меган рассказывала, что исследовала особую связь между отцом и сыном, "увиденную глазами матери".
За первую неделю было продано 3212 экземпляров книги, но с той поры продажи упали, а критики разнесли "Скамейку" в пух и прах. Вероятно, Меган решила поднять продажи своей книги таким нехитрым способом.
Ради появления перед публикой, герцогиня Сассекская выбрала набор своих любимых украшений: золотые часы Cartier Tank Française, которые принадлежали ее покойной свекрови принцессе Диане, обручальное кольцо, дизайн которого придумал принц Гарри, браслет Cartier под названием "Любовь" и еще один браслет, весьма популярный среди селебрити. Дизайн тонкого золотого "теннисного" браслета разработала Дженнифер Мейер, бывшая жена актера Тоби Макгуайра.
К слову, Меган получила в подарок несколько украшений, котоыре ранее принадлежали принцессе Диане, среди них серьги-бабочки и золотой браслет, но часы Cartier являются любимым украшением герцогини и она практически их не снимает. Их Диана получила в подарок от своего отца на свое 21-летие.
Всего, стоимость украшений, которые Меган надела ради трехминутного ролика, составила почти полмиллиона долларов.