Меган Маркл вышла в эфир в драгоценностях на полмиллиона долларов

Герцогиня Сассекская читала вслух свою книгу "Скамейка", после того, как ее раскритиковали, и продажи этого опуса резко упали

40-летняя Меган Маркл впервые за долгое время вышла в эфир, чтобы прочесть вслух свою детскую книгу под названием "Скамейка". И выбрала для этого обманчиво скромный наряд. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Герцогиня Сассекская читала свою книгу в шезлонге в саду своего особняка за 14 миллионов долларов в Калифорнии.

Она надела джинсы и простую рубашку из денима, но не смогла отказать себе в удовольствии надеть некоторые из своих дорогих украшений. Оказалось, что детскую книгу Меган читала в драгоценностях на полмиллиона долларов.

[ + – ] Меган Маркл читает книгу "Скамейка"

Видео с чтением книги было опубликовано на сайте Brightly Storytime, принадлежащем Penguin Random House.

Дебютная книга герцогини Сассекской, которая продается за 12,99 фунтов стерлингов, была вдохновлена ​​стихотворением, которое она написала для первого Дня отца принца Гарри через месяц после рождения Арчи. Тогда Меган рассказывала, что исследовала особую связь между отцом и сыном, "увиденную глазами матери".

За первую неделю было продано 3212 экземпляров книги, но с той поры продажи упали, а критики разнесли "Скамейку" в пух и прах. Вероятно, Меган решила поднять продажи своей книги таким нехитрым способом.

Ради появления перед публикой, герцогиня Сассекская выбрала набор своих любимых украшений: золотые часы Cartier Tank Française, которые принадлежали ее покойной свекрови принцессе Диане, обручальное кольцо, дизайн которого придумал принц Гарри, браслет Cartier под названием "Любовь" и еще один браслет, весьма популярный среди селебрити. Дизайн тонкого золотого "теннисного" браслета разработала Дженнифер Мейер, бывшая жена актера Тоби Макгуайра.

Фото: Скриншот

К слову, Меган получила в подарок несколько украшений, котоыре ранее принадлежали принцессе Диане, среди них серьги-бабочки и золотой браслет, но часы Cartier являются любимым украшением герцогини и она практически их не снимает. Их Диана получила в подарок от своего отца на свое 21-летие.

Всего, стоимость украшений, которые Меган надела ради трехминутного ролика, составила почти полмиллиона долларов.