Меган Маркл вийшла в ефір у коштовностях на пів мільйона доларів

Герцогиня Сассекська читала вголос свою книгу "Лавка", після того, як її розкритикували, і продаж цього опуса різко впав

40-річна Меган Маркл уперше за довгий час вийшла в ефір, щоб прочитати вголос свою дитячу книгу під назвою "Лавка". І обрала для цього оманливо скромне вбрання. Про це пише Daily Mail.

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Герцогиня Сассекська читала свою книгу у шезлонгу в саду свого особняка за 14 мільйонів доларів у Каліфорнії.

Вона одягла джинси та просту сорочку з деніму, але не змогла відмовити собі в задоволенні одягнути деякі зі своїх дорогих прикрас. Виявилося, що дитячу книгу Меган читала у коштовностях на пів мільйона доларів.

[ + – ] Меган Маркл читає книгу "Лавка"

Відео з читанням книги було опубліковано на сайті Brightly Storytime, що належить Penguin Random House.

Дебютна книга герцогині Сассекської, яка продається за 12,99 фунтів стерлінгів, була натхненна віршом, яке вона написала для першого Дня батька принца Гаррі через місяць після народження Арчі. Тоді Меган розповідала, що досліджувала особливий зв'язок між батьком і сином, "побачений очима матері".

За перший тиждень було продано 3212 екземплярів книги, але з того часу продажі впали, а критики рознесли "Лавку" в пух і прах. Імовірно, Меган вирішила підняти продаж своєї книги таким нехитрим способом.

Заради появи перед публікою, герцогиня Сассекська обрала набір своїх улюблених прикрас: золотий годинник Cartier Tank Française, який належав її покійній свекрусі принцесі Діані, обручку, дизайн якої вигадав принц Гаррі, браслет Cartier під назвою "Кохання" і ще один браслет, досить популярний серед селебріті. Дизайн тонкого золотого "тенісного" браслета розробила Дженніфер Мейєр, колишня дружина актора Тобі Макгуайра.

Фото: Скриншот

До речі, Меган отримала в подарунок кілька прикрас, котрі раніше належали принцесі Діані, серед них сережки-метелики і золотий браслет, але годинник Cartier є улюбленою прикрасою герцогині і вона практично їх не знімає. Їх Діана отримала у подарунок від свого батька на своє 21-річчя.

Загалом, вартість прикрас, які Меган наділа заради трихвилинного ролика, становила майже пів мільйона доларів.