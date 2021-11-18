Меган Маркл пришла на шоу Эллен Дедженерес на фоне слухов о ссоре с Опрой

Прошло 8 месяцев после скандального интервью герцогов Сассекских Опри Уинфри

Жена британского принца Гарри Меган Маркл без предварительного анонса появилась на ток-шоу Эллен Дедженерес, которая является соседкой герцогов в Монтесито. Герцогиня Сассекская, которая нечасто в последнее время появляется на публике, пришла в деловом образе: белой блузке, черных брюках и классических туфлях. Об этом сообщает People.

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40-летняя Меган Маркл рассказала об актерском прошлом. В частности, она вспомнила, как проходила прослушивание на площадке Warner Bros., когда была актрисой, еще до до встречи с принцем Гарри. Как она ездила на пробы на старом Ford Explorer, который "жил своей жизнью". Герцогине приходилось залезать в машину через багажник по всем сиденьям, поскольку передняя дверь не открывалась. Эллен Дедженерес в свою очередь поинтересовалась, не увидел ли никто бывшую актрису во время такой операции, на что та ответила, что в таком случае притворялась, будто что-то ищет в багажнике.

[ + – ] Отрывок разговора Меган Маркл и Эллен Дедженерес

Также Меган рассказала о своем втором ребенке, дочери Лилибет Диане, родившейся в этом году в июне. В частности, о том, что у малыша сейчас режутся зубы, и что этим озабочена вся семья.

Стоит отметить, что дружба Меган и телеведущей началась много лет назад со случайной встречи в собачьем приюте, где бывшая актриса размышляла, брать ли своего первого домашнего любимца Богарта, а Эллен ее все-таки уговорила.

Также Эллен Дедженерес отметила, что Меган и Гарри действительно "делают так много добра для этого мира". "Я вижу, что на них нападают, и это несправедливо", — отметила ведущая токшоу.

Напомним, что недавно пользователи Сети заметили, что с YouTube исчезло скандальное интервью герцогов Сассекских Опри Уинфри. Ходят слухи, что ведущая таким образом хочет стереть следы этого разговора, наделавшего шуму на весь мир, ведь, возможно, именно это стало причиной ухудшения здоровья королевы Елизаветы.

Ранее мы сообщали, что в Сеть попали личные сообщения Меган Маркл, касающиеся королевской семьи. Герцогиня рассказала, почему хотела улучшить отношения со своим отцом, который часто портит ее репутацию.