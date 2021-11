Личная переписка Меган Маркл, касающаяся королевской семьи, попала в Сеть

Как следует из обнародованных сообщений, герцогиня Сассекская пыталась улучшить отношения с отцом только для того, чтобы у принца Гарри не было проблем с семьей.

40-летняя Меган Маркл призналась, что из-за конфликтов с отцом Томасом Марклом, который, по ее словам, ее "предал", принц Гарри получал упреки от членов королевской семьи. В очередной раз напряженные отношения герцогини с отцом доказывает переписка, оказавшаяся в сети. Об этом сообщает Sky News.

Речь идет о сообщениях, которые Меган и бывший пресс-секретарь герцогов Сассекских Джейсон Кнауф посылали друг другу. Переписку обнародовал апелляционный суд Лондона.

В одном из писем герцогиня признается, что разочарована в других членах королевской семьи. Она утверждает, что те не понимают сложности ее ситуации с отцом, и что она написала это письмо только для того, чтобы оградить мужа, принца Гарри, от постоянных упреков со стороны его семьи. Ведь при дворе не хотели портить свою репутацию постоянными конфликтами Меган с ее родителем, поэтому практически требовали, чтобы те нашли компромисс.

[ + – ] Сообщение Меган Маркл. Источник: Sky News.

"Даже после недели с отцом и бесконечного объяснения ситуации его семье, кажется, они забывают контекст – и возвращаются к "не может ли она просто пойти, увидеть его и прекратить это?" – отметила герцогиня, которая в интервью Опри Уинфри в этом году признавалась, что отношения с отцом после ее свадьбы стали еще более невыносимыми.

Во время интервью Опри Уинфри принц Гарри также отметил, что чувствовал себя "подведенным" своим отцом накануне того, как они покинули королевскую семью. Он утверждал, что принц Чарльз перестал отвечать на его звонки, поскольку пара пыталась договориться о своей позиции в королевской семье до конца 2019 года.

Напомним, что ранее Меган Маркл подала иск в суд на Associated Newspapers Limited (ANL), MailOnline и The Mail on Sunday за публикацию ее "частного" письма отцу в 2018 году. Суд удовлетворил этот иск и признал публикацию незаконной. В свою очередь отец Меган Маркл рассказал, когда перестанет вредить репутации дочери. Перед этим Томас Маркл неоднократно делал скандальные заявления в адрес Меган, обвиняя ту в черствости и в том, что она отреклась от своей семьи.

Ранее мы сообщали, что скандальное интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри исчезло из YouTube. Знаменитая тедеведущая никак не прокомментировала свой поступок, как и то, в каких отношениях находится с герцогами Сассекскими.