Зарплата 300 долларов в час: принц Гарри и Меган Маркл ищут специалиста по уходу за рыбами (фото)

Принц Гарри и Меган Маркл в поиске специалиста, который бы ухаживал за декоративными рыбами в их особняке в Монтесито. В их шикарном поместье есть пруд, где водятся красивые карпы кои.

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Принц Гарри и Меган Маркл ищут специалиста по уходу за декоративными рыбами, которые живут в пруду, расположенном на территории их поместья в Калифорнии. Однако такие услуги стоят недешево, сообщает The Sun.

Рассказывая о своем доме в своих мемуарах Spare, Гарри поделился, что на территории находится пруд, в котором живут декоративные парчовые карпы.

"Мы нашли место. Цена с большой скидкой. Прямо на побережье, за пределами Санта-Барбары. Много места, большие сады, скалодром и даже пруд с карпами кои. Агент по недвижимости предупредил, что кои испытывают стресс и нуждаются в особом уходе", — написал младший сын Чарльза ІІІ, описывая покупку шикарного поместья в Монтесито. Но на вопрос, где найти такого специалиста, Гарри ответа не получил: "Агент не был уверен. Мы посмеялись. Проблемы первого мира".

Карпы кои (иллюстративное фото) Фото: Википедия

По данным Aquatic Veterinary Services, мобильной ветеринарной практики, оказывающей помощь домашним рыбам в Калифорнии, первоначальный сбор за обслуживание плюс расходы на проезд может обойтись в 300 долларов США в час, а еще нужно будет уплатить по 25 долларов США за осмотр каждой рыбы. Кроме того, рыбам может потребоваться дополнительные анализы крови, ультразвуковые исследования и необходимое лечение, а это все специалисты делают за дополнительную плату.

По мнению журналистов, подобные расходы — это мелочь по сравнению со стоимостью самой недвижимости. Известно, что Меган и Гарри оформили ипотеку на сумму 9,5 миллионов долларов на свой дом с девятью спальнями и 16 ванными комнатами, внеся солидный депозит. Многомиллионная недвижимость также включает в себя библиотеку, офис, спа, тренажерный зал, игровую комнату, винный погреб и гараж на пять автомобилей.

Ранее, 17 октября, Фокус писал о том, что принц Гарри и Меган купили дом в Португалии.