Принц Гарри и Меган купили дом в Португалии

До того, как купить дом в Португалии, пара гостила у принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, которые давно облюбовали эту страну для жизни.

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Принц Гарри и Меган Маркл, которые лишились своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре после переезда в США, все же решили, что им нужен свой дом в Европе, и купили недвижимость в Португалии, пишет Daily Mail.

По информации издания, в этой стране принцесса Евгения, кузина принца Гарри, и ее муж Джек Бруксбэнк владеют домом в CostaTerra Golf and Ocean Club, роскошном комплексе из 300 объектов недвижимости у моря в Мелидесе, к югу от португальской столицы Лиссабона.

Джек работает в отделе маркетинга и продаж в CostaTerra. Он, Евгения и двое их двое сыновей, трехлетний Август и 16-месячный Эрнест делят свое время между Португалией и Лондоном.

Покупка дома в Португалии, возможно, позволила Сассекским получить так называемую Золотую визу, по которой они могли бы безвизово посещать Шенгенскую зону Европейского Союза.

Это могло бы стать главным привлекательным фактором для Меган, которая является гражданкой США. Когда пара обручилась в ноябре 2017 года, Кенсингтонский дворец заявил, что Меган в свое время подаст заявление на получение британского гражданства, а пресс-секретарь подтвердил, что "она пройдет через процесс, который занимает несколько лет".

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк Фото: Instagram/Princess Eugenie

В конечном итоге Меган отказалась от попытки стать гражданкой Великобритании, покинув вместе с мужем страну в 2020 году и переехав в США менее чем через два года после их свадьбы.

Представитель Сассекских подтвердил в январе прошлого года, что король попросил их отказаться от своего британского дома, коттеджа Фрогмор. Пятикомнатная недвижимость на территории Виндзорского замка была предложена принцу Эндрю, брату короля, который отказался от переезда из гораздо более крупной королевской ложи в другом месте в Виндзоре.

Коттедж Фрогмор был подарен Сассекским покойной королевой Елизаветой II в 2018 году, вскоре после того, как пара поженилась в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Однако официально собственность принадлежит Crown Estate.

Гарри и Меган сделали в доме ремонт на сумму около 2 миллионов фунтов стерлингов, оплаченный налогоплательщиками, хотя впоследствии они полностью возместили расходы.

После того как Гарри и Меган покинули коттедж и переехали в Северную Америку и оставили королевские обязанности в 2020 году, коттедж Фрогмор был сдан в аренду принцессе Евгении и ее мужу до 2022 года.

В прошлом году сообщалось, что Сассекские наслаждались "романтическим трехдневным перерывом" в Португалии после посещения Игр непокоренных в Германии. Пара вылетела из Дюссельдорфа в Лиссабон, а затем отправилась на час на юг в Мелидес в рамках "мегасекретной" операции.

Источник, близкий к Сассекским, подтвердил, что они были в Португалии. В то время считалось, что они остановились у принцессы Евгении.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл не интересна Лос-Анджелесу после ссоры с королевской семьей.