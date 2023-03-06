Стало известно, почему Карл III выселил принца Гарри и Меган Маркл из Фрогмора

Причиной ярости британского монарха послужили не только скандальные мемуары герцога Сассекского.

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Стало известно, почему Карл III выселил из британской недвижимости принца Гарри и его жену Меган Маркл. Об этом пишет The Mirror.

Хотя герцогские супруги, вероятно, появятся на коронации Карла III в мае 2023, недавние изменения усилили давление на событие и семью.

Согласно данным издания, решение британского короля выселить принца Гарри и Маркл из коттеджа Фрогмор якобы было результатом реакции монарха на мемуары его сына. А процесс выселения начался на следующий день после того, как книга Гарри "Spare" появилась на полках. Они также указывают на то, что комментарии принца Гарри о королеве-консорте Камилле подлили масла в огонь.

[ + – ] Король Карл III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Включая заявления о том, что он и его брат, принц Уильям, пытались отказать своего отца от женитьбы на Камилле Паркер-Боулз, Гарри также называл Камиллу "злодейкой" в интервью и третьим лицом в браке Карла III с принцессой Дианой.

Он также утверждал, что будущая королева планировала выйти замуж за Карла, и была источником многих просочившихся в прессу историй.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз Фото: Getty

"Это было последней каплей. Гарри хорошо понимал, что Камилла станет красной линией для его отца, и все равно пересек это с вопиющим игнорированием. Король, несомненно, почувствовал, что это перешло границу — это был самый высокий акт неуважения", — рассказывает инсайдер.

Сообщается, что супругу новоиспеченного короля Великобритании принц Гарри упоминает в своих скандальных мемуарах более 60 раз.

Напомним, в Иерусалиме освятили масло для коронации старшего сына покойной Елизаветы II.

Также Фокус писал о ситуации, во время которой принц Гарри боялся потерять Меган Маркл.