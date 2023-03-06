Принц Гарри рассказал о ситуации, когда боялся потерять Меган Маркл

Герцогские супруги сильно поскандалили.

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Принц Гарри думал, что может потерять Меган Маркл после неприятной потасовки. Об этом пишет Page Six.

Во время интервью с доктором Габором Мате 38-летний член королевской семьи Великобритании обсудил спор, о котором он написал в своих недавно опубликованных мемуарах "Spare", во время которого его жена угрожала уйти от герцога.

Теперь Гарри делится тем, что ему "это было нужно".

"Мне это действительно было нужно", — сказал он. "Мне нужен был этот отказ" и мысль о "потерять ее".

В "Spare" герцог Сассекский признался, что "стал обидчивым" и "огрызался", когда разговор с Маркл "принял неожиданный поворот". Он помнит, как "непропорционально, неряшливо разозлился" на мать своих детей, обратившись к ней "резко" настолько, что "все в комнате [остановилось]".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Сын британского короля объяснил, что спокойный вопрос Марк о том, где он научился разговаривать с кем-то так, "был ярким моментом".

"Понимание того, как эти вещи проявляются и почему мы являемся продуктом нашего воспитания".

Калифорнийский член королевской семьи также поделился, что согласен с людьми, которые говорят: "Моя жена спасла меня".

"Да, мой партнер — исключительный человек, и я безгранично благодарен за мудрость и пространство, которые она смогла мне предоставить".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри рассказал, кем хотел бы стать после смерти.

Также Фокус писал о том, что младшего сына Карла III и его супругу все же пригласили на коронацию британского монарха.