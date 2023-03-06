Принц Гаррі розповів про ситуацію, коли боявся втратити Меган Маркл

Герцогське подружжя сильно поскандалило.

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Принц Гаррі думав, що може втратити Меган Маркл після неприємної бійки. Про це пише Page Six.

Під час інтерв’ю з доктором Габором Мате 38-річний член королівської родини Великобританії обговорив суперечку, про яку він написав у своїх нещодавно опублікованих мемуарах "Spare", під час якої його дружина погрожувала піти від герцога.

Тепер Гаррі ділиться тим, що йому "це було потрібно".

"Мені це справді було потрібно", — сказав він. "Мені потрібна була ця відмова" і думка про "втратити її".

У "Spare" герцог Сассекський зізнався, що "став образливим" і "огризався", коли розмова з Маркл "прийняла несподіваний поворот". Він пам’ятає, як "непропорційно, неохайно розлютився" на матір своїх дітей, звернувшись до неї "різко" настільки, що "все в кімнаті [зупинилося]".

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Син британського короля пояснив, що спокійне запитання Маркл про те, звідки він навчився розмовляти з кимось так, "було яскравим моментом.

"Розуміння того, як ці речі проявляються і чому ми є продуктом нашого виховання".

Каліфорнійський член королівської родини також поділився, що погоджується з людьми, які кажуть: "Моя дружина врятувала мене".

"Так, мій партнер — виняткова людина, і я безмежно вдячний за мудрість і простір, які вона змогла мені надати".

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі розповів, ким хотів би стати після смерті.

Також Фокус писав про те, що меншого сина Карла ІІІ та його дружину все-таки запросили на коронацію британського монарха.