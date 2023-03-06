Принц Гаррі розповів про ситуацію, коли боявся втратити Меган Маркл
Герцогське подружжя сильно поскандалило.
Принц Гаррі думав, що може втратити Меган Маркл після неприємної бійки. Про це пише Page Six.
Під час інтерв’ю з доктором Габором Мате 38-річний член королівської родини Великобританії обговорив суперечку, про яку він написав у своїх нещодавно опублікованих мемуарах "Spare", під час якої його дружина погрожувала піти від герцога.
Тепер Гаррі ділиться тим, що йому "це було потрібно".
"Мені це справді було потрібно", — сказав він. "Мені потрібна була ця відмова" і думка про "втратити її".
У "Spare" герцог Сассекський зізнався, що "став образливим" і "огризався", коли розмова з Маркл "прийняла несподіваний поворот". Він пам’ятає, як "непропорційно, неохайно розлютився" на матір своїх дітей, звернувшись до неї "різко" настільки, що "все в кімнаті [зупинилося]".
Син британського короля пояснив, що спокійне запитання Маркл про те, звідки він навчився розмовляти з кимось так, "було яскравим моментом.
"Розуміння того, як ці речі проявляються і чому ми є продуктом нашого виховання".
Каліфорнійський член королівської родини також поділився, що погоджується з людьми, які кажуть: "Моя дружина врятувала мене".
"Так, мій партнер — виняткова людина, і я безмежно вдячний за мудрість і простір, які вона змогла мені надати".
Нагадаємо, принц Гаррі розповів, ким хотів би стати після смерті.
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