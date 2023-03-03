Принц Гаррі розповів, ким хотів би стати після смерті

Герцог Сассекський пригадав свою поїздку до Ботсвани у 2016 році.

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Принц Гаррі зізнався, ким хотів би стати після смерті. Про це пише Daily Mail.

Син короля Великобританії напередодні відвідав шоу "The Late Show". Там герцог Сассекський розкрив низку цікавих деталей про своє життя в Букінгемському палаці. На запитання ведучого програми, американського коміка Стівена Кольбера, ким би принц Гаррі хотів стати після смерті і як ставиться до потойбічного життя, скандальний герцог відповів:

"Я думаю, що ми всі стаємо тваринами".

На думку спадкоємця британського престолу, у наступному житті він хотів би бути слоном, якщо йому надали би вибір.

[ + – ] Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Зокрема у своїх скандальних мемуарах "Запасний" принц Гаррі писав про те, як повпливала на нього зустріч з тваринами під час його поїздки в Ботсвану у 2016 році.

[ + – ] Принц Гаррі Фото: Скриншот

Останнім часом молодший син британського короля часто з'являється в медіапросторі. Наприкінці 2022 року вийшов серіал про принца Гаррі та Меган Маркл та проблеми, з якими вони зіткнулися під час життя в Букінгемському палаці.

А на початку 2023 світ побачили не менш скандальні мемуари герцога Сассекського "Запасний".

Нагадаємо, принца Гаррі та Меган Маркл запросили на коронацію Карла ІІІ.

Також Фокус писав про улюблений запах принца Гаррі.