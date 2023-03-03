"Моя дружина". Принц Гаррі розповів про свій улюблений запах

Також скандальний герцог розкрив низку інших цікавих речей про своє життя.

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Принц Гаррі розповів про свій улюблений запах. Цим та іншими цікавими речами герцог Сассекський поділився в у свіжому епізоді "The Late Show".

Ведучий програми, комік Стівен Кольбер розкритикував 38-річного сина короля Карла ІІІ щодо його різноманітних ексцентричностей під час попередньо записаного сегменту "Colbert Questionert".

На запитання про свій улюблений запах принц Гаррі відповів впевнено та лаконічно.

"Моя дружина", — сказав герцог про 41-річну Меган Маркл, перш ніж пожартувати, що його найменш улюблений запах — це Кольбер.

Ведучий також попросив скандальну королівську персону поділитися своїм улюбленим сендвічем: це "тости із сиром і шинкою з діжонською гірчицею".

"Я маю бути обережним із цими запитаннями, тому що американізми та британські ізми дуже відрізняються", — сказав Гаррі. "На початку наших стосунків ми з дружиною потрапили в невеликі проблеми".

Тоді принца запитали, яку річ йому потрібно викинути. "Рвані боксерські шорти", — сказав він. Однак Гаррі пояснив, що не хоче їх викидати через радісні спогади, пов’язані з ними.

Коли його запитали, якої тварини він боїться найбільше, принц відповів: "Мені не подобаються акули, але принаймні вони живуть в океані. Змії можуть потрапити куди завгодно".

Потім комік запитав принца Гаррі, чи він віддає перевагу яблукам чи апельсинам. "Апельсини", — сказав син британського короля.

Потім Кольбер запитав, чи просив герцог коли-небудь автограф у знаменитостей. Гаррі відповів: "Збірна Англії з регбі на фіналі Чемпіонату світу з регбі 2003 року".

[ + – ] Принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі розповів про проблеми на початку роману з Меган Маркл.

Також Фокус писав про причини виселення принца Гаррі та Меган Маркл з британської нерухомості.