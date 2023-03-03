"Моя дружина". Принц Гаррі розповів про свій улюблений запах
Також скандальний герцог розкрив низку інших цікавих речей про своє життя.
Принц Гаррі розповів про свій улюблений запах. Цим та іншими цікавими речами герцог Сассекський поділився в у свіжому епізоді "The Late Show".
Ведучий програми, комік Стівен Кольбер розкритикував 38-річного сина короля Карла ІІІ щодо його різноманітних ексцентричностей під час попередньо записаного сегменту "Colbert Questionert".
На запитання про свій улюблений запах принц Гаррі відповів впевнено та лаконічно.
"Моя дружина", — сказав герцог про 41-річну Меган Маркл, перш ніж пожартувати, що його найменш улюблений запах — це Кольбер.
Ведучий також попросив скандальну королівську персону поділитися своїм улюбленим сендвічем: це "тости із сиром і шинкою з діжонською гірчицею".
"Я маю бути обережним із цими запитаннями, тому що американізми та британські ізми дуже відрізняються", — сказав Гаррі. "На початку наших стосунків ми з дружиною потрапили в невеликі проблеми".
Тоді принца запитали, яку річ йому потрібно викинути. "Рвані боксерські шорти", — сказав він. Однак Гаррі пояснив, що не хоче їх викидати через радісні спогади, пов’язані з ними.
Коли його запитали, якої тварини він боїться найбільше, принц відповів: "Мені не подобаються акули, але принаймні вони живуть в океані. Змії можуть потрапити куди завгодно".
Потім комік запитав принца Гаррі, чи він віддає перевагу яблукам чи апельсинам. "Апельсини", — сказав син британського короля.
Потім Кольбер запитав, чи просив герцог коли-небудь автограф у знаменитостей. Гаррі відповів: "Збірна Англії з регбі на фіналі Чемпіонату світу з регбі 2003 року".
Нагадаємо, принц Гаррі розповів про проблеми на початку роману з Меган Маркл.
Також Фокус писав про причини виселення принца Гаррі та Меган Маркл з британської нерухомості.